願傳遞愛心　捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

▲台南市消防局三大隊佳里消防分隊，24日上午10時許辦理救護車捐贈，由陳順保、邱美金賢伉儷致贈，並由第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局三大隊佳里消防分隊，24日上午10時許辦理救護車捐贈，由陳順保、邱美金賢伉儷致贈，並由第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈，感謝保哥一家人的公益善舉，保護佳里及大北門地區居民的生命安全。

據了解，陳順保的妻子邱美金多年前曾許下願望，希望在有能力時能捐贈一輛救護車，幫助更多需要救援的生命。2024年在家人的大力支持下，這份心願終於得以實現。保哥表示：「我們只是做了一件力所能及的事，希望這輛救護車能在關鍵時刻發揮作用，也期盼更多人能加入公益行列，一起為需要幫助的人貢獻力量。」他們的善舉不僅完成了妻子的心願，更傳遞了一份溫暖，為社會帶來了深遠的正向影響。

台南市消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，這輛新救護車是我們急救能力的重要補充，尤其對於應對突發事件和重大事故至關重要。保哥一家人用實際行動支持消防救護工作，讓我們備受感動。我們一定會善用這輛救護車，為每一位需要幫助的民眾提供最即時的救護服務。

消防局李明峯局長表示，感謝陳順保一家人的愛心善舉，這不僅僅是一輛救護車，更是對社會的深厚關懷。救護車是急救工作的生命線，有了這輛先進的救護車，佳里消防分隊的救護能量將更上層樓，對地方居民的生命安全有著重大意義。希望這份愛心能啟發更多人，讓我們的社會更溫暖、更有愛。

黃偉哲市長表示，感謝陳順保賢伉儷的無私奉獻，救護車不僅是拯救生命的重要工具，更代表著社會對消防工作的支持與肯定，也感謝消防隊每一位同仁的辛勤付出。相信有了這些新救護車，佳里的緊急救護效能將大幅提升，讓市民的生命安全更有保障。