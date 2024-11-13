「AI畫作」3500萬高價拍出！　女機器人創作原因曝光

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「AI畫作」3500萬高價拍出！　女機器人愛達創作原因曝光

愛達與畫作「AI之神」。（圖／X）

▲愛達與畫作「AI之神」。（圖／X）

文／CTWANT

英國畫廊業者梅勒（Aidan Meller）於2019年與Engineered Arts和牛津大學合作創建了機器人愛達「Ai-Da」，愛達曾在英國首相官邸唐寧街10號、上議院和創始人論壇上發表演講，不僅如此，愛達還用自己的液壓手創作了名為「AI之神」（A.I. God）的作品，該作品高達2.2公尺，是著名數學家和電腦科學家艾倫圖靈（Alan Turing）的肖像畫，原先外界預計售價為18萬美元（新台幣約582萬元），最終則以108萬美元（新台幣約3492萬元）的高價售出，震驚了眾人。

據《紐約郵報》報導，此次的畫作是愛達的首件藝術創作，愛達用自己的液壓手創作了著名數學家和電腦科學家艾倫圖靈的肖像畫，名為「AI之神」。而愛達其他的藝術作品也曾在聯合國和切爾西工廠等地展出，且愛達還曾在英國首相官邸唐寧街10號、上議院和創始人論壇上發表演講。

使用人工智慧技術說話的愛達表示，「我工作的關鍵價值在於它能夠成為新興技術對話的催化劑」，而該畫作用來致敬先驅艾倫圖靈，其用意為邀請觀眾反思人工智慧和計算如上帝般的特質，同時考慮這些進步背後的道德和社會影響。事實上，早在20世紀50年代，圖靈就對人工智慧的使用提出了擔憂。

著名拍賣行英國倫敦的蘇富比（Sotheby's）於7日在紐約拍賣了這幅畫，此前有27人競標，原先外界預計售價為18萬美元，最終則以108萬美元的高價售出，震驚了眾人。賣出的瞬間，也創造了歷史，因為這件作品成為首幅由人形機器人所繪製並售出的藝術品。

對此，拍賣行表示「首件人形機器人藝術家的藝術品拍賣價格打破了紀錄，標誌著當代藝術史上的一個時刻，也反映出人工智慧技術與全球藝術市場之間日益緊密的交集。」蘇富比NFT和數位藝術主管布哈納（Michael　Bouhanna）6日在《華盛頓郵報》的聲明中則表示「艾達的肖像作品與一系列高端作品共同以各自的方式突破了當今藝術創作的界限，它們共同引發了一場關於我們如何欣賞和體驗21世紀藝術創作，不斷發展的可能性的討論。」

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