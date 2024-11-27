見陳傑憲奪冠後「2舉動」...她決定離婚！人妻怒：只會叫我買啤酒

▲網友大讚台灣隊長陳傑憲是「國民老公」。（圖／取自陳傑憲IG、擷取自郭俊麟IG影片）

圖文／CTWANT

台灣隊在世界12強棒球賽以4：0完封日本奪得冠軍後，隊長陳傑憲更拿下本屆的大會MVP，賽後他第一件事就是找老婆，更在場邊大喊「我老婆咧」，後來慶功宴又抱著孩子哄睡，讓大批女粉讚爆稱「老公界天花板」。沒想到的是，有位人妻看了之後，下定決心要和丈夫離婚，嘆氣道「雖然說，老公總是別人的好。但是，對比陳傑憲的行為，我覺得他根本就是渣」。

律師呂秋遠日前在臉書分享，有一人妻委託他提告離婚，並表示自己其實已經思考很久，直到看完棒球賽後，才下定決心要處理這段婚姻關係。呂秋遠聽完感到相當不可思議，「畢竟有人為了政治立場而分手，可以理解，但真的有人會為了支持日本隊而跟另一半吵架？」

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接著，人妻坦言，丈夫在冠軍賽那天出去一整天，也沒說去哪裡，晚上難得準時回來，只為了看棒球，贏球後先生非常開心，還不斷使喚正在廚房忙家事的她「啤酒有沒有買、冰箱裡還有沒有小菜」，她說沒準備東西，對方竟不開心道「為什麼不幫他弄好，晚上明明就有很重要的棒球比賽」。

「為什麼你出去玩了一天，我還得要幫你準備什麼？」人妻說，她轉身回廚房繼續洗碗，先生卻在客廳大呼小叫，還要求她下樓買酒，「我生氣了，因為孩子正在哭。於是我請他顧一下小孩，我下去買。整天他都不在，安撫一下孩子總可以吧？他竟然說，我在外面跟朋友累了一天，小孩也不喜歡跟我，妳就不能帶他下去買嗎？」

人妻無奈表示，她當晚看見網路上的影片，偶然看到打出全壘打的陳傑憲拿冠軍時，還不斷叫著老婆、老婆，希望找到她一起來分享冠軍的喜悅，「後來，我又看到他在聚餐的時候抱著小孩，孩子睡在他的懷裡。我最後的理智線就斷裂了。雖然說，老公總是別人的好。但是，對比陳傑憲的行為，我覺得他根本就是渣」。

最後，人妻氣得說到，「只會在指使我做事的時候叫我老婆，我也在上班耶！憑什麼我就得要無條件的幫他打理這一切，他拿到公司的業績獎金的時候，也只會找朋友去喝酒，什麼時候會叫老婆？累？他有陳傑憲拿到世界冠軍累嗎？人家累，還知道帶小孩，他累，只會叫我去買啤酒？」

聽聞人妻的遭遇，呂秋遠也直言，「我只覺得，原來棒球也能讓老婆決定要離婚，雖說他們的主因一定不是只有這樣，但是，看完傑憲，恐怕婚姻關係，也不能讓愛你的心超出了界線，否則，那條最後的導火線，隨時都可能會出現」。

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