23年前錯過男老師　上億資產女會計師離婚後盼再續前緣

▲結婚是人生中重大的決定，對於婚姻伴侶的選擇，有人考量當下的真實面，有人選擇最愛。（示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

結婚是人生中重大的決定，對於婚姻伴侶的選擇，有人考量當下的真實面，有人選擇最愛！目前在北部經營一家大型會計師事務所的女會計師，日前找上桃園市中壢區美滿服務中心表示，她和富二代丈夫離婚已3年，希望替她找到23年前一起參加該中心「碩博醫軍公教」未婚聯誼的一名師大碩士畢業的國中數學老師，期再續情緣。

今年55歲的女會計師告訴中壢美滿，32歲那年剛考上會計師，在台北一家知名會計師事務所上班，年輕貌美加上收入高，而眼高一切，當時在台大同學的相約下，由台北「下鄉」到中壢參加未婚聯誼。

女會計坦言，原本抱著姑且一試的心態到中壢，後來發現參加的未婚聯誼的男女素質頗高，她當時看上一位年輕律師，可惜律師對她不來電，反而是師大碩士畢業的國中數學老師對她有好感，雙方留下電話，男老師很殷勤地噓寒問暖，並常到台北約會，她也認為男老師溫文儒雅，談吐不俗，也很開心交往。

兩人後來談到要結婚，會計師因為當年老師的薪水比自己低，家人也認為該找個醫師或律師交往，至少收入會高一些，因而她告訴男老師，兩人不再來往而和平分手。

女會計師後來自己開了一家事務所，並且認識客戶富二代，婚後在男方長輩支持下，自己開了事務所，也生下兩個兒子，沒想到錢越存越多，超過1億元，但與富二代老公感情卻越來越疏遠，3年前並簽字離婚，也分到男方財產，女會計師說，自己忽然覺得錢再多也比不上有個心靈相伴的另一半重要。

女會計最近頓悟，當年認為沒有錢的男老師，談吐有深度，見解獨特，而且善解人意，如果下半輩子有這樣的人相伴，該是何等幸福。幾經思考，女會計師為找回當年純真的初衷，開著名車回到中壢區美滿請求協助找回下一站的幸福。

中壢美滿告訴她，時隔23年，女會計師不是當年女會計師，男老師也不是當年的男老師，兩人能否找回當年的感覺，也難以預料，不過居於成人之美，中壢美滿透過當年與男老師一起報名的同伴，協助找尋男老師，希望有機會讓他們再續前緣。