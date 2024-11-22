雙11後接力！電商續推黑五下殺　11／25四大時段iPhone 16半價開搶

▲iPhone 16 Pro Max。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11才剛落幕，黑色星期五優惠緊接著來，電商平台再祭促銷拼場，網購族上次沒買夠的，還有機會補貨囤滿之外，今年最熱門的iPhone 16新機更是下殺5折起，想要換新機不妨留意11/25當天四大時段加入搶購行列，另外，這波主打家電優惠多，隨著入冬腳步逼近，要添購除濕機、乾衣機可以趁現在。

東森購物網ET mall在今年雙11檔期衝買氣，其中，保健、服飾、美食三大品類賣最好，華陀芸香金盞花PLSHA葉黃素、PP石墨烯全新高效智能修復衣、萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組等商品都很熱賣。延續熱度，同時迎來25週年慶，全站即日起大放送，祭出不限金額週週抽25%樂透金回饋、7-ELEVEN取件送中杯熱美式、累積滿額送東森嚴選福箱、抽東京雙人來回機票等多重好康，省荷包鎖定衛生紙、洗衣精、牙膏等日用破盤下殺，一次囤起來最划算，其他精選如Dyson SV25 V8無線吸塵器萬元有找、LENOVO聯想14吋文書筆電直降3千、PS5 Pro主機現貨直接出，都能把握入手。

▲歡慶25週年慶，東森購物網ET mall全站即日起大放送。（圖／翻攝自東森購物網）

據蝦皮購物觀察，相較於雙11檔期用戶偏好購買日常備品，黑五購物節備受矚目的銷售黑馬主題包括「高單家電」、「手機及周邊商品」、「精品服飾」等。「11.25商城狂購節」就集結社群討論必備夯品推最低5折起，不管是愛美潮流人士或3C控，理膚寶水、Solone、STAND OIL、Logitech、LEGO樂高科技系列等都有下殺，此外，11/25當日凌晨0、12、18、21點四大時段，更有iPhone 16新機5折起開搶，iPhone 16 Pro Max 256GB特賣22,450元，iPhone 16 128GB只要14,950元，不過優惠數量有限，想搶購的人可提前設好時間提醒自己，以免錯過。

▲11/25搶iPhone 16，最便宜半價即可入手。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

Yahoo奇摩購物續推黑五購物節、月光節活動，黑五活動主打熱門3C與電玩商品限時5折起，買tokuyo按摩家電最高送7%超贈點，LG、EPSON等送10%超贈點，想趁年末撿便宜換機的話，人氣商品如小米最新Mini LED電視，75吋大螢幕影像體驗升級，入手價免3萬，超高畫質Samsung三星量子連網液晶電視下殺56折起，現省1萬4。11/25至11/27再祭出月光節快閃下殺，提供清潔、美妝、美食、保健、婦幼與寵物等品項多重優惠，生活日用品最低只要1元起，獅王Charmy Magica噴霧洗潔精、凡士林潤膚露、葡萄王人蔘蜆B群1元就可加購，可作為月底補貨囤貨參考。

▲雙11之後，又有黑五購物節、月光節活動優惠接力。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

黑五購物檔期向來是家電換季的最佳時機，PChome 24h購物觀察歷年數據發現，站上消費者偏好趁此時入手換季家電，另外也觀察到小家電在雙11檔期銷售表現亮眼，尤以「除濕機」最突出，近一週（11/8～11/14）持續穩居全站熱搜榜前五名，顯見消費者已開始為即將到來的潮濕氣候做好準備。因此今年特別延長家電優惠戰線，包含SHARP夏普8.5公升衣物乾燥除濕機、Haier海爾8KG熱泵式滾筒乾衣機、smartmi智米高效空氣清淨機JYA Pro、Dyson HT01二合一吹風直髮器等，即日起至12/2全場家電低至51折起。