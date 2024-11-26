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社會 社會焦點 保障人權

大陸海警船連2日侵擾！海巡署派巡防艇驅離　全力捍衛國家主權

記者林名揚／金門報導

海洋委員會海巡署金馬澎分署於今(26)日上午8時許，於金門南面海域偵獲4艘大陸海警船接近我國限制水域，立即調度預置之4艘巡防艇對應驅離，而昨(25日)也發生相同案件，大陸海警船連2日侵擾。對此，海巡署強調，捍衛主權的決心未曾改變，持續秉持不挑釁、不退讓之原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

▲▼ 大陸海警船連2日侵擾 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸海警船連2日侵擾，海巡署派巡防艇驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

今日上午8時50分，大陸海警船「14513」 、「14609」、「14608」 、「14515」等4船分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我國水域，海巡署同步調度預置部署的4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，大陸海警船在我巡防艇嚴密監控下，於11時航出，整個過程歷時2小時10分。

此次為大陸海警船於11月的第4次侵擾，今年累計已達54次航入我方離島水域。對此，海巡署表示，大陸海警船在鋒面將屆海象轉差前侵擾我海域，無視眾多往來航行船舶，罔顧海上安全，於交通繁忙的重要航道對我進行灰帶威脅，此舉危及船舶海上航行安全，海巡署呼籲陸方應體認區域和平穩定之重要，停止侵擾活動。

面對中國海警船編隊侵擾，海巡署強調，捍衛主權的決心未曾改變，持續秉持不挑釁、不退讓之原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

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