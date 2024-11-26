驚悚！陌生男從天而降撞破遮雨棚　他驚見「人形隕石」嚇壞

▲男子天降陽台砸出大洞，遮雨棚慘變墜落緩衝區。（ 圖／翻攝爆料公社畫面）

圖文／CTWANT

台中市深夜驚現「天降男子」！一名民眾昨（25）日分享一起離奇事件，表示家中陽台上方的遮雨棚突然被撞破，1名男子從天而降，直接摔在陽台上，這突如其來的場景，讓原PO嚇得不知所措，第一時間報警並撥打119請求協助。

原PO昨（25）日深夜在臉書社團「爆料公社」PO出照片，驚訝表示「X！花生什麼事，我家陽台剛剛竟然有人從天而降！嚇死人。」從照片中可見，男子穿著帽T、牛仔褲並戴著口罩，臉部泛紅，整個人摔在盆栽上不省人事，而原PO家的遮雨棚則被撞出一個大洞，原PO回憶當下情形表示很驚恐，但仍迅速通知相關單位處理，並將男子送醫急救。

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消息一出，立即在網路上掀起熱烈討論，吸引上萬網友留言，有人關心男子安危，表示「希望沒事」；也有網友展開各種猜測，有人認為男子可能是喝醉跌落，因為臉部泛紅似乎有酒精反應；另一些人則懷疑男子戴著口罩的裝扮，是小偷行竊時失足墜樓，有趣的是，部分網友幽默表示，「不說還以為在拍藝術照」、「不好意思，這邊禁止露宿」。

警方目前已介入調查，針對男子墜樓的原因展開釐清，包括男子是否自高處失足，或有其他不法行為的可能性，警方提醒民眾，若發現類似情況，應第一時間報警並保護現場，避免自行接觸，以確保自身安全，無論是遮雨棚耐用性，還是家居防護設施，民眾應隨時檢查，減少意外發生的可能性。

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