黃仁勳點出中國AI一大優勢　稱「日本和德國也落後」

▲黃仁勳獲港科大頒發榮譽博士學位。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港科技大學23日向輝達（Nvidia）創辦人兼CEO黃仁勳頒授工程學榮譽博士，在頒獎儀式後的台上討論中，黃仁勳指出了中國在利用人工智能方面的優勢，「大灣區是世界上唯一『同時擁有機電一體化技術和人工智能技術』的地區，相比之下，另外兩個大型機電一體化中心，日本和德國則遠遠落後了。」

根據《觀察者網》引述《南華早報》報導，黃仁勳認為，粵港澳大灣區蘊藏著巨大發展潛力，對於這一地區乃至中國來說，這都是一個非凡的機遇，「大灣區已經非常擅長機電一體化，這是機械技術和電子技術的交匯點。」

黃仁勳指出，大灣區是世界上唯一「同時擁有機電一體化技術和人工智能技術」的地區，相比之下，另外兩個大型機電一體化中心，日本和德國則遠遠落後了，「輝達在中國有著長期投資，擁有多個設計中心和數千名工程師，為中國技術進步做出了貢獻。」

▼黃仁勳與影帝梁朝偉同日獲頒榮譽學位。（圖／路透社）



談及輝達與中國的關係，黃仁勳提到，公司25年前進入中國市場，在香港、上海、北京和深圳設立了研究中心，吸引了許多香港科技大學校友參與合作，「從一開始，我們就有幸見證了中國令人驚嘆的科技產業的形成。」

對於美國總統川普上台後可能進一步限制對華貿易，黃仁勳說，輝達將在滿足合規要求的同時為客戶服務，「我不知道新政府上台會發生什麼。但無論發生什麼，我們都會在遵守法律和政策之間取得平衡，繼續推進我們的技術和支持，為世界各地的客戶服務。」

黃仁勳強調，人工智能正在徹底改變科學，這項技術將催生新的產業，「人工智能無疑是我們這個時代最重要的技術，也有可能是有史以來最重要的。」