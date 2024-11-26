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頭髮剪一半被開單...他衝出來硬開走撞倒警！停好走回來繼續剪

▲王男不滿警方開違停罰單、直接駕車衝撞警方被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王男不滿警方開違停罰單、直接駕車衝撞警方被捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

11月24日13時許，北市大安區忠孝東路4段一間髮廊外發生衝突，王姓男子剪髮過程中不滿警員到場告發違規停車，不顧頭髮沒剪完、圍著圍巾就衝出來打算將車開走，林姓警員告知違停要開罰，要求出示證件，但王男堅持開走，無視警員在車旁就駛離，林員遭王男駕車撞倒、身上有多處傷痕。警方擴大調閱監視器追查，發現王男撞倒警員停好車後，居然再度返回髮廊要剪頭髮，警方當場將他依涉嫌加重妨害公務罪逮捕。

▲王男不滿警方開違停罰單、直接駕車衝撞警方被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，王男因在該髮廊剪頭髮而違規停車，警力到場支援竟遭撞傷，王男將車輛駛離後，徒步返回髮廊剪髮，警方遂依加重妨害公務罪現行犯要把他帶回警所，王男情緒激動、攻擊員警，所幸到場優勢警力將他逮捕，警詢後依加重妨害公務罪、移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲民眾駕駛車輛應恪守法律責任，勿貪圖一時方便而違反道路交通相關規定，小則遭警方開單受罰，大至影響其他用路人行車安全，釀成大禍，得不償失。警方將持續進行各項交通執法，以保障人民安全。

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