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擱淺貨輪「鈺洲啟航」順利抽出5噸餘油！海象不穩　抽油人員暫撤

▲▼航港局已抽除「鈺洲啟航」上的5噸殘油。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲對鈺洲啟航輪進行抽油準備工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

中國籍貨輪「鈺洲啟航」於10月29日擱淺在新北市野柳岬，船上裝有247噸重油與43噸輕油，共290噸。航港局為化解輪油污染危機，在本月25日上午啟動抽油作業，優先抽除污染風險最高的重油，首先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，於晚間8時20分順利抽出5噸餘油，送至接收餘油之動態定位船舶水晶號(CRYSTAL)，剩餘殘油，也會在海象平穩時儘早抽除。

囿於海象限制，本次抽油作業將於今(26)日清晨暫告一段落，已順利抽出5噸餘油，為提升抽油效率，航港局已督促專業團隊強化相關設備。另為避免二次災害，航港局遵照交通部陳世凱部長提示，特別要求專業團隊務必強化抽油過程的污染防治措施，除備妥海上除污船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。

▲▼航港局已抽除「鈺洲啟航」上的5噸殘油。（圖／記者郭世賢翻攝）

航港局表示，為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及P&I委託的專業團隊，將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。

另船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，以賡續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。

▲▼航港局已抽除「鈺洲啟航」上的5噸殘油。（圖／記者郭世賢翻攝）

航港局進一步說明，為降低抽油期間油污外洩造成污染的風險，已會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，倘有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，同時迅速完成除污工作。

航港局表示，已請專業團隊指派專人於鈺輪作業現場及透過 CCTV 密切掌握船況及周邊環境，亦要求P&I 保險公司依照海保署規範，以每日更新之油污染擴散模擬最大範圍，辦理金山至瑞芳間長達38 公里的海岸線巡查，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查佈署於該等地點防污資材完妥，以即時因應油污外洩的緊急處置。

▲▼航港局已抽除「鈺洲啟航」上的5噸殘油。（圖／記者郭世賢翻攝）

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局遵照陳部長要求督促P&I保險公司及海事專業團隊積極辦理抽油作業，並每日持續邀集相關單位召開應變會議，緊盯殘油抽除進度，同時藉由無人機空拍、水質監測等監控，確實掌握現場環境、降低污染風險，亦透過官網主動對外說明本案處置的各項進度，提供更多訊息揭露讓外界知悉，目前抽油作業已順利展開，航港局將持續掌握海象條件，促請專業團隊加速抽油工作，期儘早將全數殘油抽除，徹底化解油污染危機。

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