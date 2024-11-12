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野柳擱淺貨輪估周四抽油　陳世凱：若海象不好「就地拆解」

▲▼大陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，已經超過一周。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲大陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，已經超過一周。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，已經超過一周，各界憂心油料外洩造成海洋污染。交通部長陳世凱今日下午實地視察，並表示明早若海象狀況比較好，周四展開抽油作業，預計2周內完成，但海象不允許，朝就地拆解來進行。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，抽油防漏作業因海象差難執行，航港局離岸風電工程作業船「東方建設者」馳援，目前已完成整備。

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陳世凱今日下午前往野柳岬視察海事應變情形，他表示，鈺洲啟航貨輪因颱風而擱淺，航港局也日以繼夜想辦法調集適合的船隻進行抽油作業，「東方建設者」吊掛到船上，但最近海象不好，風浪非常大，超過4公尺，使得作業不順利。

▲▼交通部長陳世凱（右一）前往野柳岬視察鈺洲啟航貨輪處理情形。（圖／記者蔡亞樺翻攝）

▲交通部長陳世凱（右一）視察鈺洲啟航貨輪處理情形，並接受媒體聯訪。（圖／記者蔡亞樺攝）

陳世凱說，目前氣象資料顯示明早6時海象比較好一點，可順利把機具擺放到船上進行前置作業，周四就能進行抽油，但如果海象不好無法抽油，航港局調集較小的船隻協助，距離3到5公尺就能進行抽油。

陳世凱表示，抽油公司相當幫忙，機具架設若能24小時抽油，預計2周內把油抽乾淨。野柳地質公園是許多國外觀光客到訪之處，是國家觀光資源的重要資產，不希望擱淺船隻造成二度污染，目前全力防堵，抽油是當前第一要務。

媒體詢問貨輪是否移除？陳世凱回應，如果海象允許之下，用大型拖船把貨輪拖走，如果無法拖走就朝就地拆解的方式進行，海象是關鍵因素，也希望颱風不要來，但無論海象影響程度如何，航港局會以安全前提來應變。

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