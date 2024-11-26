日本老闆開玩笑「飯糰+5元」原因曝　客人想買！他急回1公告超可愛

▲店家貼出公告。（圖／翻攝自Threads／onigiri.honokura）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠後，有不少店家都祭出優惠慶祝。不過，就有一家飯糰店的老闆因為是日本人，所以故意開玩笑，說飯糰價格要多加5元！有趣的留言引發討論，老闆後來也趕緊發文說，飯糰不會漲價，也不會變小。

「日式飯糰 穗之蔵政大店/拉麵 浪漫亭」的老闆是日本人，得知中華隊奪冠後，他就在臉書上開玩笑，告訴網友「因為日本隊輸了，明天飯糰加5元」。還在留言中附上一個笑臉emoji。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友看到後，就留言表示，「在Threads看到日本輸球，飯糰要漲價的消息，今天下班就去買，等等我」、「聽說有漲價？我馬上來買」。粉專看到後便趕緊回應，「開玩笑而已，沒漲價、沒縮小」。

日式飯糰店也在Threads上貼出手寫公告，「恭喜！台灣隊！雖然日本隊輪（輸）了...但是...不漲價、不縮小！」後來店家也發現自己寫錯字，於是就在文中補充，「好像我寫錯『輸』的字，算了沒關係，看得懂就好了」，覺得輸和輪看起來很相像。

有趣的是，店家發現自己的PO文受到關注之後，還透露自己「太高興了一直看，結果睡過頭了」。