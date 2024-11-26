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8大學推「跨領域學士」可自選課程模組　下學期開放申請

▲▼教育部攜手台大等8所大學，推動跨域彈性修業試辦計畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部宣布攜手台大等8所大學，推動跨域彈性修業試辦計畫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應新時代對人才多元需求，教育部今（26日）宣布參考國際與台大「校學士」成功經驗，與8所大學推動「跨領域彈性修業試辦計畫」，學生可根據興趣、需求組合跨學院課程模組，由學校提供自由搭配數個不同領域課程彈性，明年2月起受理學生申請，希望為台灣培育具備多元視野與跨領域能力的優秀人才。

為鼓勵學生自主學習，跳脫傳統科系框架，台大從111學年度開始推行新型態雙主修制度，讓學生可自行規劃跨領域課程組合，完成後可獲頒「校學士學位」。新制實施至今已有50位同學就讀，包括人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興自訂領域，充分展現學生自主、跨域、創新的能量與實踐力，首位校學士也在今年5月畢業。

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為引導學校發展以學生為中心的探索學習模式，並促進學生跨領域學習與自主學習，進一步培養學生的跨域能力，提升就業競爭力，教育部參考國際與台大校學士學位成功經驗，今天推出「跨領域學士學位」試辦計畫，邀請陽明交通大學、成功大學、清華大學、台灣師範大學、政治大學、中央大學、東吳大學以及長庚大學等8所大學參與，預計從113學年度第2學期起開始受理校內學生提出申請。

教育部次長葉丙成表示，隨著全球化與數位時代來臨，傳統單一領域教育模式難以滿足現今社會對多元、跨領域人才的需求。例如過往程式設計師只要會寫程式就好，現在還要懂得成本管控，尤其是擔任主管，不能只懂自己領域的知識，還要懂得商業與使用者心理。

葉丙成進一步說明，第一代的跨領域人才培育是修學程，接著是輔系與雙學位，第三代為π型人才，今天推出的是第四代跨領域人才培育，最大差別讓學生有更大自主性，學生可根據需求培育三到四個專長，希望三年後有跨領域創新人才，而這個計畫預計每校培育1%至5%的多元跨域人才，並非是所有學生都需要。

教育部補充說明，「跨域彈性修業試辦計畫」除了打破學科與系所的藩籬，創造更具彈性、更多元的學習環境外，更引導大學協助學生根據自身的興趣與職涯規劃，選擇跨學科領域課程，並通過設計專屬學習計畫來獲得學位。例如學生可以依照自身興趣、需求組合跨學院之課程模組，由學校提供自由搭配數個不同領域課程的彈性，如資訊、經濟、心理學等不同領域，進而取得跨領域的學士學位證書，並註明修習過哪些專長，讓學生跨越修課限制，適合想追求新領域、綜合領域的學生，成為多元跨領域的人才。

▲▼教育部攜手台大等8所大學，推動跨域彈性修業試辦計畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部攜手台大等8所大學，推動跨域彈性修業試辦計畫。（圖／記者許敏溶攝）

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