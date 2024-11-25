白袍女混進台大兒醫10天　自稱「東大醫師」進護理站查病歷

▲1名自稱東大醫師的女子，多次混進台大兒醫還查詢病患病史。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓女子去年底多次穿著自製的白色醫師袍，進出台大醫院附設兒童醫院，遇人詢問就自稱是日本東京大學交換醫師，竟騙倒其他實習醫師，堂而皇之地坐進病房護理站內，利用別人忘記登出電腦系統的機會，查詢病患病史等資料，醫護口耳相傳10天才發現李女根本是冒牌貨，台北地檢署25日依非法蒐集個資罪起訴李女。

據了解，李女年僅22歲，父親曾向檢警單位求情表示，女兒過去功課不錯，一直希望能當醫師，但是求學過程並不順利而無法如願，不知道為什麼會突然做出假扮醫師的行為，李父保證會多加注意避免再次發生，但因李女始終沒有坦承認錯，與台大的調解失敗。

北檢起訴指出，李女從2023年12月4日起，穿著自製醫師袍，佯裝是日本東京大學住院醫師來台交換醫師的名義，多次進出台大兒醫，12月14日晚間7點左右，利用男性醫師未登出護理站電腦系統的機會，查詢台大兒醫住院及急診病人的病史等資料，直到晚間11點半左右才登出系統，台大兒醫隔天調閱監視系統，發現李女犯行而報警。

檢警調查發現，李女假扮醫師進入台大兒醫並未遭遇阻攔，會與其他醫護、病患家屬聊天，甚至有1名實習醫師把自己的帳號密碼提供給李女使用，大家都以為李女真的是東大醫師，直到有年輕醫護出於好奇，向學長、護理長打探李女來歷，台大兒醫才驚覺冒牌貨在院內橫行。

但是因為李女進出醫院時間不固定，大家都不知道李女身分，院方請保全調閱監視畫面，並循系統紀錄，發現李女曾在護理站使用電腦查詢病歷，檢察官調查後，因沒有證據顯示李女從事醫療行為，李女也沒有將病歷存檔或其他方式攜出利用，因此僅依《個資法》非法蒐集個資罪起訴李女。