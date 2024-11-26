北韓怒拆「南韓興建」電塔　派軍人剪掉電線

▲北韓開始拆除開城工業區附近、由南韓興建的輸電線塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從決定修憲、今年1月宣布將南韓視為「敵對交戰國」之後，便於3月起開始拆除京義線、東海線鐵路枕木，10月更是在軍事分界線以北進行大規模的爆破，宣布斬斷與南韓之間的連結。如今，北韓又繼續拆除開城工業園區以內，與南韓相連的輸電線塔。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（26）日上午指出，他們透過各種監視儀器發現，北韓軍方從24日起便投入數人爬上京義線附近的輸電線塔上，將部份的電纜剪斷卸下，並將這些電纜堆放在電塔底下，該座輸電線塔以鐵塔形式建造，從軍事分界線（MDL）一帶綿延至開城工業區，沿線道路每隔數百公設有一支電塔。

其實，該座輸電線塔是由南韓興建完工。2007年1月，韓國電廠服務與工程公司（KPS）完成48座電塔的建設，從南韓京畿道坡州市文山，一路綿延至北韓開城工業區，電塔從2006年12月起負責向北韓輸送電力。不過，北韓2016年1月進行第4次核試驗，因此隔月起南韓切斷對於北韓的供電。

儘管南韓在代表進步派的文在寅政府執政後，南北韓關係曾一度回溫，因此南韓恢復部分向北韓的供電，但北韓2020年6月炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦事處後，電力供應便又再度宣告中斷。

針對北韓軍方近期的舉動，南韓統一部關係人士表示，正在掌握最新的相關動向。