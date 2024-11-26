日本火箭引擎燃燒實驗失敗　突然「爆炸起火」！烈火濃煙直竄天際

▲日本JAVA去年7月在秋田縣能代市針對「艾普斯龍S」火箭濟型引擎燃燒測試時，也曾引發爆炸火災。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（26）日上午在位於鹿兒島縣的種子島宇宙中心進行「艾普斯龍S」火箭的引擎燃燒實驗，豈料過程中因不明原因而產生爆炸，進而引發火災。

根據日媒《日本放送新聞》、《讀賣新聞》，日本JAVA於26日上午8時30分（台灣時間上午7時30分）在鹿兒島縣南種子町的種子島宇宙中心，針對採用新型固態燃料的運載火箭「艾普斯龍S」進行引擎燃燒實驗，豈料過程中卻因不明原因傳來爆炸與巨響，之後更引發火災。

媒體獲得拍攝許可後，從距離實驗地點約600公尺處的高台上拍攝相關影像，可以發現自從拍攝開始進行後，大量的白色濃煙飄往空中。在經過大約30秒鐘以後，突然傳來「砰」的爆炸聲響，接著如塊狀般的火焰往海邊的方向飛去。

報導指出，「艾普斯龍S」為小型固態燃料火箭「艾普斯龍S」（Epsilon）的改良型，其實該款火箭在去年7月也曾在秋田縣能代市的火箭實驗場進行引擎燃燒實驗，豈料當時在點火57秒鐘以後，卻突然出現燃燒異常的情況，當場爆炸起火和傳出濃煙，當局出動8台消防車救火。