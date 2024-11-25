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中華隊奪冠「1讚折1元」破1.7萬讚！店家怕了偷改規則遭轟

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，全台大大小小的企業、店家都推出折扣慶祝。有網友發現，北市一間客製電腦的業者推出「無限制1讚折1元」的活動，卻因為活動太踴躍而偷偷更改日期、優惠項目等，讓網友氣得留言痛罵，「蹭完中華隊就偷改規則，玩不起就別玩，可悲詐騙島」。

在臉書有2.6萬人追蹤的客製筆電、電腦公司，24日深夜9時19分發文慶祝中華隊奪冠，並在FB、IG及Threads發文舉辦活動，取最高讚的貼文進行「1讚折1元」活動，且金額沒有上限，只要在官網購買任何筆電都可以進行折抵，時間到12月31日，「這才叫有誠意❤️❤️❤️❤️」。

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▲▼慶中華隊送福利「1讚折1元」爆了！店家偷偷改規則遭轟：有夠可悲。（圖／翻攝臉書）

▲店家推出「1讚折1元」活動，卻突然更改日期，引起網友討論。（圖／翻攝臉書）

期間，業者24日深夜9時27分留言回應網友「累積10000個讚，那不就要$10000！是的」，並於2分鐘後編輯為「累積到中華隊回來那天看有多少個讚，官網每一筆訂單的筆電可以折相同的金額（人工計算）」。

然而，店家25日晚間8時32分突然將活動時間改為26日截止，瞬間被眼尖的網友發現，而該則貼文截至25日深夜9時17分，已有1.7萬讚。此外，店家將貼文編輯18次，並從整台筆電的優惠更改為改裝優惠、官網商品的價格突然漲價，甚至有些物品突然被下架，最後聲稱官網被攻擊而無法打開。

對此，店家表示，「官網被攻擊了，所以現在我們也動不了，想下單的，就私訊小編囉，先幫你們把姓名電話記下來，看先到私訊留言，幫你們把程序保留下來」。

▲▼慶中華隊送福利「1讚折1元」爆了！店家偷偷改規則遭轟：有夠可悲。（圖／翻攝臉書）

▲貼文讚數飆升，業者緊急將優惠時間縮短到1天。（圖／翻攝臉書）

網友看完店家一系列的操作後紛紛留言，「這個編輯狀態有點糟糕」、「這個折價金額可以使用到11月26日？原本到12/31，偷改」、「偷改規則有點缺德耶」、「那11/26以前真的能讓大家都訂到沒臨時調整價格的筆電嗎」、「官網被卡死了怎麼買」、「貴公司沒那個錢玩不起，不用一開始話說那麼滿欸」、「欸 玩不起真的不要玩，你們這樣真的超low」、「玩不起就別玩，看了真的有夠可悲」、「你好有誠意喔，一直改一直改」。

面對網友詢問為何修改日期，店家也回應，「有誠意要買就直接下單了」。

▼店家認為客人有誠意想買，早就下單購買了。（圖／翻攝臉書）

▲▼慶中華隊送福利「1讚折1元」爆了！店家偷偷改規則遭轟：有夠可悲。（圖／翻攝臉書）

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