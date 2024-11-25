中華隊封王「壽司郎推優惠」讓她笑了　網友：日本真的很有風度

▲台灣壽司郎24日推出「世界棒球12強賽」相關優惠活動，讓網友看了笑說「壽司郎你是在慶祝什麼，台灣冠軍嗎」。（圖／記者黃士原攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽拿下世界冠軍，許多台灣企業紛紛祭出優惠慶祝，不過有女網友發現，台灣壽司郎24日也推出相關優惠活動，讓她忍不住笑說「台灣冠軍，壽司郎你是在慶祝什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議，許多網友看了直呼「日本真的很有風度」、「真的是台日友好」。

女網友24日在Threads轉貼壽司郎優惠活動截圖，包含啤酒、威士忌均半價優惠，還有塔塔醬酥炸大牡蠣優惠100元等，讓她忍不住笑說「壽司郎你是在慶祝什麼，台灣冠軍？」

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台灣壽司郎24日在臉書表示，「緊急企劃Team Taiwan No.1，大家觀賽太熱情了，壽司郎趕緊帶來驚喜好康」、「3項優惠，各店鋪庫存依各店公告為主，僅限內用，恕不提供外帶外送，數量有限售完為止」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「日商能這樣，已經很有誠意」、「好好笑，日本真的很有風度」、「日本真的很有風度」、「真的是台日友好」、「大家都很優秀，打了一場好比賽」、「日本好大氣，台日友好」。

也有一名自稱是台灣壽司郎的女網友解釋，其實這次的優惠活動在決賽開始之前就已經決定推出了。