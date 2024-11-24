薔薔父與社區房客表弟爆肢體衝突！她帶警衝地下室畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局大安分局羅斯福路派出所日前獲報，建國南路2段上的一處社區有租客占用防空避難室，甚至還欠繳房租與屋主有官司糾紛，社區主委要求將避難室雜物清空，但房客卻找來表弟與主委等人理論，最後大打出手，而該名主委就是藝人薔薔的父親，雙方也互提傷害告訴。

警方調查，73歲的趙姓女房客於北市大安區建國南路2段承租房子，因為有房租問題與房東互提告訴，且又被社區住戶指控占用公共空間，社區林姓主委（67歲）出面要求其將雜物清空，趙女王姓表弟（68歲）卻出面與主委發生爭執，雙方一言不合竟大打出手，警方獲悉後趕往現場。

▲藝人薔薔的父親擔任主委，發現趙姓女租客在避難室堆積雜物，與趙的表弟爆肢體衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場之後，將2人隔開，確定2人係因爭執導致徒手互毆，造成林姓主委的肩頸、胸口挫傷，另外王姓表弟的膝蓋、臉部也有擦挫傷的傷痕，最後雙方互相提出傷害告訴，而該大樓主委就是專賣二手汽車的老闆，也是藝人薔薔的父親。

據悉，趙姓女房客從2023年間欠繳房租，房東因而與趙女有官司在訴訟，且又傳出趙女之前在家裡揪人打麻將，懷疑有賭博嫌疑，但是事後主委以及房東均表示，那應該是很久以前的事情，近期並沒有這樣的情況發生。

▲藝人薔薔的父親是社區主委，警方到場後，由薔薔帶員警前往地下室了解狀況。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安分局呼籲，糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助，大安分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦。