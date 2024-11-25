黃仁勳風光訪港　港媒：「台獨」風波煙消雲散

▲梁朝偉成為香港科大榮譽博士。（圖／翻攝港科大直播）

記者陳冠宇／綜合報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問香港，接受香港科技大學頒發榮譽博士，風頭似乎超過同台的梁朝偉。港媒評論稱，香港財政司司長陳茂波還陪同黃仁勳品嘗大排檔美食，顯示半年前在台灣的那場「台獨」風波，已經煙消雲散。

香港《星島日報》今（25）日刊登評論稱，輝達市值月初突破3.36兆美元，超越蘋果公司，一度雄踞全球最高市值公司寶座。黃仁勳這位人工智慧（AI）教父可以說是影響世界的人物，而且能言善道，幽默風趣，自然大受媒體關注。

評論指出，與半年前衣錦還鄉在台灣掀起的「仁來瘋」相比，這次香港旋風只是小巫見大巫。黃仁勳這次訪港，卸下博士服之後也依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，跑到深水埗大排檔品嘗當地美食，同台的還有陳茂波等人。「看來，半年前鬧的那場『台獨』風波，已經煙消雲散。」

當時，黃仁勳受訪時用英文表示「台灣是世界最重要的國家之一」。儘管言論明顯觸動北京紅線，陸媒長達一週都沒有報導事件和嚴厲譴責。

陸媒《觀察者網》編輯王愷雯後來才發表文章，要求黃仁勳「不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法！」大陸國台辦發言人陳斌華則低調回應，強調「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

評論認為，輝達在整個AI產業鏈中位居龍頭角色，受制於美國高科技產業禁令已經減少出口晶片到中國，大陸不可能對其抵制。此外，黃仁勳不是業務依賴大陸的「綠色台商」，當然不會「給說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到香港接受榮譽博士學位，還要財爺（指陳茂波）陪同吃大排檔，風光得很。「這就是國際政治的現實。」