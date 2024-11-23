梁朝偉同台黃仁勳！一同獲頒香港科大榮譽博士

▲梁朝偉同台黃仁勳，一起獲頒榮譽博士學位。（圖／翻攝港科大直播）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港科技大學23日舉行學位頒授典禮，獲頒人文學榮譽博士的香港影帝梁朝偉與獲頒工程學榮譽博士的輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳驚喜同台。梁朝偉在台上表示，從影42年，他仍當自己是新人，從未滿意過自己任何一場演出，但時刻肯定下次會做得更好。

梁朝偉接受學位之後，以英文進行了簡短的致詞，他說，自己從來沒有進入過大學，所以決定分享自己在「人生學校」（School of life）的經歷，分享演藝心得。

梁朝偉提到，自己成為演員42年，仍當自己是新人，「保持新鮮和放下自我很重要。」他還說，自己從來沒有滿意過自己的任何一場表演，但時刻肯定下次會做得更好。

同時，梁朝偉也提醒學生，不要太注重金錢與名利。在接受記者採訪時，他說，香港的電影市場越來越少，希望大家多多支持香港電影，更重要的是政府能投入更多資金。

同台的黃仁勳也受到大量關注，有趣的是，他在致詞時口誤，將港科大的地標「火雞」（紅鳥）說成「危機」及「我雞」，引起台下一片大笑。黃仁勳還說，AI的時代已經展開，期待更多香港大學生能加入輝達。

梁朝偉與黃仁勳在台下也有不少互動，成為典禮上的一大焦點。