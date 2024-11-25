曾豪駒11年前「想轉行開早餐店」　他搖頭給建議：還好真的當教練

▲曾豪駒曾經想開早餐店。（合成圖／左為記者李毓康攝，右為黃逢逸提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊奪冠，總教練曾豪駒也是重要功臣之一。姓名學專家黃逢逸發文透露，2013年時，曾豪駒曾請他幫忙看「開早餐點可不可以？」但當時他馬上婉拒，並說轉教練會比較好一點。如今，曾豪駒帶領中華隊取得好成績，黃逢逸就說，「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

黃逢逸在臉書上發文表示，2013年時，曾豪駒曾找過他，說自己準備要退休了，已經被通知明年不再續約，「你幫我看一下開早餐店可不可以？」黃逢逸當時馬上婉拒，因為他認為「球員轉行都不好，你試看轉教練比較好」，如果可以的話，不妨先與球隊溝通，在二軍當教練，薪水少一點也沒關係。

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曾豪駒當時疑惑，「教練這條路可以？」黃逢逸則說，「你是大隻雞慢飛走老運，職棒老運就是球員時期中後段班，當教練反而好。」黃逢逸也建議，如果曾豪駒真的當了教練，就是把球員當兄弟，傳授自己當球員的心得，並給予陪伴就好。

黃逢逸也鼓勵曾豪駒，「當教練後慢慢來，等明星教練沒了，就是你出頭的時候。」他當時還特意請曾豪駒幫他的書寫序，說「我是先投資你，等你那天紅了我就可以沾光，現在找你寫序是我佔便宜，在你底的時候找你，以後我才會有最大利益」。

如今曾豪駒帶領中華隊奪冠，黃逢逸也說，「還好曾豪駒沒有開早餐店，真的去當教練」。

黃逢逸還告訴《ETtoday新聞雲》記者，他當時會建議曾豪駒轉教練，是因為對棒球員來說，「退下來真的生活會很困難，因為任何轉行、轉職都不是他原來的專長，失敗機率都很高，所以我才勸他先當教練看看」。

本文經黃逢逸授權引用