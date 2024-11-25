曾被告知戰力外！張奕「逆轉失敗的過去」　他讚英雄：為大賽而生

▲張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「換上張奕，勝場容易。」中華隊在12強棒球賽中奪冠，每位選手都功不可沒。定居在日本的台灣人小林發文表示，張奕可以說是為了「大賽而生」，「張奕讓曾經不看好他的球迷、日職球團感到驚豔，逆轉在日本心灰意冷、失敗的過去」，是能夠代表台灣的英雄。

小林在臉書粉專「小林文字燒/下野本舖」上發文表示，如果昨天的冠軍賽是比拚逆轉人生的舞台，那張奕就是鎂光燈下的主角，「他在上屆加本屆的12強賽事，總計主投21.2局無失分，並拿下5場勝投，一個人比其他國家隊還要多，說是為『大賽而生』那可完全沒錯，他就是能代表台灣的英雄」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小林說，2022年球季結束，因為選手的轉會補償，張奕便從歐力士被交易到了西武；2023年又因肩膀傷勢，整年只有出戰5場比賽，「接著休賽季被球隊告知戰力外」。小林直言，張奕的追夢路艱辛，後來決定挑戰中職，但是在離開日本前，就把所有的積蓄都留給了日籍太太，一個人前往台灣，「今年，也經歷了一個辛苦的賽季」。

張奕第一天到東京巨蛋時，感受到幸福，因為站在東蛋投球一直是他的夢想。小林說，這次張奕完成了夢想，「還以無傷的王者姿態，幫助台灣取得勝利」，張奕用自己的努力，讓曾經不看好他的球迷、日職球團訝異，逆轉了在日本心灰意冷、失敗的過去，「也讓觀眾席守候的妻子、孩子感到無比光榮，這一家人團圓的時刻，相信很快就會來了。我們的英雄之一，張奕」。

本文經臉書粉專「小林文字燒/下野本舖」授權引用