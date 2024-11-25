牛棚穩到不行！台灣封日奪冠　網點名王建民：最大隱形功臣

▲中華隊牛棚教練王建民。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2024年世界12強棒球賽昨（24）日中華隊以4：0完封日本隊，中斷日本在國際賽中的27連勝，並拿下隊史首座世界冠軍，寫下歷史紀錄。除了有打者發揮穩定實力外，投手的車輪戰策略也是致勝關鍵，有網友在PTT上指出，牛棚教練王建民，是這次奪冠的隱形功臣。

台灣隊成功壓制日本隊，全場只讓對手敲出4支安打以0分慘敗。台灣奪冠後，國人興奮不已，一名網友在PTT版上發文指出，這次牛棚非常穩定，而這次教練團擔任牛棚教練的王建民，應該屬於隱形功臣，「以往6789局都是恐怖的，但這次的牛棚投手，不曉得為什麼都非常的穩，王建民是對投手下了什麼靈力啊？」

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▲王建民被視為奪冠隱形功臣。（圖／CTWANT資料照）

貼文一出後，網友們認同紛紛表示，「真的欸 ，以前後面都很抖，這次很穩」、「謝謝王建民」、「他真的超低調 在牛棚慢慢調整投手」、「真的，老王真不簡單」、「走過大聯盟的男人」、「低調的老王，把鎂光燈都給選手」、「默默幹事的功臣，這次投手無敵穩」、「只能說看到王在牛棚的畫面令人感動又心安」、「有老王真的有差」、「老王是這次牛棚最堅強的後盾，真的有料。」

王建民在賽後受訪時表示，這批年輕選手只要給予鼓勵，只要信心好，在球場後面也有牛棚支援，「我們以前沒有辦到，現在這些年輕選手辦到了，看了非常開心。」王建民受訪時臉上沒什麼表情，但他強調自己內心是波濤洶湧，被問到再見雙殺那刻，他終於笑出來說自己也有歡呼。

▲中華隊奪下12強冠軍。（圖／CTWANT資料照）

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