男大生酒精路跑爛醉叫囂...當街咬女同學耳朵！警勸：下次別找他

▲台中一群大學生12日玩酒精路跑，結果一名詹姓男大生喝到掛，當街大鬧，還一度咬女同學。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一群大學生12日半夜在路上玩「酒精路跑」，結果一名詹姓男大生喝到爛醉，躺在街上大吼大叫，還試圖咬同行女大生的耳朵，員警決定將人帶回保護管束，嚇得女大生幫忙求情「再給他一次機會」，但詹生已經泥醉，警方依職權說明，還勸「下次有攤不要找他了」。

第一警分局公益所12日0時許接獲報案，稱公益路124巷、勤美商圈附近小巷弄有多名年輕人大聲叫囂，有妨害安寧情事，員警到場後，發現是一群大學生正在玩時下熱門的「酒精路跑」遊戲，一群人準備前往下一點時，其中一名24歲詹姓男大生喝到出現脫序行為，才大聲喧嘩。

員警發現，詹生跟另名男同學已經趴倒在地上，詹生無法控制自身行為，不斷大聲罵髒話，一旁女同學看到警察來了，嚇得趕緊要詹生起身、不要講話，但詹生還失控，一度要咬女同學的耳朵、手部，讓女大生放聲尖叫。

員警看不下去，怒斥詹生「到底在幹嘛啦！酒醉我們要帶回去管束。」同學們聽到此話，嚇得求員警再給他「最後一次機會」，但員警不能讓詹生繼續喧鬧，向在場學生說明《警察職權行使法》，後續還因詹生嘔吐，緊急通知救護車到場協助，後續由詹生母親到場帶回。