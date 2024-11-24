高雄新威大橋延伸至國10二期工程今動土　估2030年6月完工

▲台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程，完工後，可減少25分鐘的車程。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃段），今舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及高雄市長陳其邁等人出席，公路局指出，該工程經費104.9億元，預計於2030年6月完工，成為高雄旗山、美濃地區與屏北地區生活圈的重要東西向聯絡公路。

台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程，以新威大橋為起點，向西南延伸至國道10號里港交流道匝道東端為終點，路線總長約18公里，分2個標段施工，六龜至美濃段工程採雙向4車道，外側設置2慢車道，約8.1公里。

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卓榮泰致詞時期許未來如期完工後，將成為高雄大旗美地區與屏北地區生活圈之重要東西向聯絡公路，健全地區之聯外銜接高速交通路網，未來，將可有效促進整體觀光發展，強化遊憩、醫療救災及農產運輸功能。

▲台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程（六龜至美濃段）舉行動土典禮。（圖／公路局提供）

陳世凱指出，台27甲新威大橋延伸至國道10號第一期里港到美濃路段去年已經動工，今天是來見證第2期的開工動土，未來這條道路可以實現從六龜透過國道10號抵達市區，將可減少10公里路程，相當於減少25分鐘的車程，提升旗美與茂林、六龜等山區災防救護、農產品運輸和觀光旅遊功能。

陳世凱說，目前在南部地區有635億公路工程正在施工，還有2874億公路計畫辦理規畫中，將可滿足民行需求、促進該區產業發展，增進城鄉均衡發展及交通安全等各面向的施政作為。

陳其邁則表示，新威大橋是進入六龜、茂林的重要入口，主要是在地魯凱族與布農族原住民族人，作為水果運輸、宗教、觀光等出入路線，未來這新增路線將可是串聯高屏地區重要便捷的道路，縮短通行時間。