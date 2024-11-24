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北韓軍隊淪肉靶！烏軍發射「暴風影」飛彈空襲　500人慘死

▲▼烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

▲烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭軍隊本月20日下午，向俄國庫斯克州馬里諾村定居點發射12枚英製「暴風影」巡弋飛彈，擊中位於該地的軍事指揮所，而該處恰好由俄軍、北韓軍共同使用。自從烏軍發起攻擊後，相關的傷亡消息也開始流傳，目前傳出有500名北韓（朝鮮）士兵因此次烏軍空襲而陣亡。

根據《烏克蘭通訊社》（RBC-Ukraine），相關分析人士引述社群平台Telegram頻道「Dosye Shpiona」的消息，稱烏軍在襲擊期間向俄國發射英國製的暴風影飛彈，而飛彈擊中了庫斯克州馬里諾村的俄羅斯總統事務局療養院，導致18名俄羅斯軍人死亡、33人受傷，其中許多死者是來自南部與東部軍區的俄軍軍官。

報導指出，俄軍列寧格勒軍區第一副司令索洛德丘克（Valery Solodchuk）中將，也在此波烏軍空襲中陣亡。2014年，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，索洛德丘克曾經指揮了頓涅茨克人民共和國（DNR）分離主義勢力的第1軍團。

▲▼MBDA公司製造的空射遠程巡航飛彈「暴風影」，亮相於2023年6月20日第54屆巴黎國際航空展。（圖／路透社）

▲MBDA公司製造的空射遠程巡航飛彈「暴風影」。（圖／路透）

同時，500名北韓軍士兵也在此次烏軍飛彈空襲中喪命，其中還有3名北韓士兵受傷，傷者包括2名男性軍官、1名女性，一開始外傳該名女性是醫師，有消息透露該名女性可以擔任口譯人員。

據悉，先前才有西方國家關係人士向美媒《華爾街日報》爆料，指出一名人在庫斯克州的北韓高階軍官，因為遭遇烏軍飛彈空襲而受傷。

►北韓高階軍官赴俄作戰重傷！　遇烏軍用12枚「暴風影」飛彈空襲

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