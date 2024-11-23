慶祝中華隊衝進總冠軍！4大超商「買一送一」優惠來了

▲慶祝中華隊衝擊總冠軍，超商推出買一送一優惠。（圖／業者提供）



記者柯振中／綜合報導

為了慶祝中華隊12強晉級冠亞軍賽，7-ELEVEN宣布，行動隨時取24日至25日將推出限時優惠，包含CITY CAFE特大杯美式買2送2等等優惠。此外，全家也推出了「應援中華隊」的優惠，24日上午10點至深夜11點59分之間，使用「隨買跨店取」的方式，將享有特大經典美式、好棒棒35元系列買1送1等優惠。

★7-ELEVEN

[廣告]請繼續往下閱讀...

7-ELEVEN的「OPENPOINT行動隨時取」11月24日至25日限時優惠，各品項優惠如下：

CITY CAFE特大杯美式 買2送2

立頓歐蕾(醇奶茶/焙茶) 425ml 買1送1

韓國熊津紅蔘飲系列 買1送1

湖池屋The海老勁辣唐辛子 買1送1

特趣焦糖餅乾巧克力 買1送1

▲▼慶祝中華隊晉級，7-ELEVEN推出優惠。（圖／業者提供）



▲▼慶祝中華隊晉級，7-ELEVEN推出優惠。（圖／業者提供）



▲慶祝中華隊晉級，7-ELEVEN推出優惠。（圖／業者提供）



★全家

全家「隨買跨店取」11月24日上午10點至24日深夜23點59分限時優惠，各品項優惠如下：

特大經典美式 買1送1

黃金蕎麥茶 買1送1

卡布奇諾 買2送1

金飯糰30元系列 買2送1

好棒棒35元系列 買1送1

特濃拿鐵（大杯） 買2送1

鮮乳杯子蛋糕 同商品買1送1

可可雲朵慕斯蛋糕 同商品買1送1





▲▼慶祝中華隊晉級，全家推出優惠。（圖／業者提供）











▲▼慶祝中華隊晉級，全家推出優惠。（圖／業者提供）





▲慶祝中華隊晉級，全家推出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富11月23日起至11月24日深夜23點59分限時優惠，各品項優惠如下：

Hi café 全品項特大杯 買1送1

職人烘焙系列麵包 買1送1

▲▼慶祝中華隊晉級，萊爾富推出優惠。（圖／業者提供）



▲▼慶祝中華隊晉級，萊爾富推出優惠。（圖／業者提供）



▲▼慶祝中華隊晉級，萊爾富推出優惠。（圖／業者提供）



★OK

OK超商23日起至28日期間限時優惠，各品項優惠如下：

OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」：護嗓草本飲，每杯 39 元（原價 55 元）

Dlucio氣泡酒：加1元多1件

OKchoice 爆米花：兩種口味任選3件99元





▲▼慶祝中華隊晉級，OK推出優惠。（圖／業者提供）

