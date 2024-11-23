不用花錢！旅遊達人曝「1賤招」免費搶到經濟艙好座位　成功率100%

▲旅遊達人喬丹公開自己不花錢就能在免費坐到廉航經濟艙非中間位置的方法。（圖／記者蔡玟君攝）

記者葉睿涵／編譯

出國旅遊時，不少人可能會因為省錢而不想花錢選座位，但被安排到經濟艙的中間位置又是一件讓人頭痛的事。旅遊達人喬丹（Jorden Tually）最近就分享了一個「妙方」，聲稱自己透過這個方法，在過去幾年100%地讓自己免費選到非中間位置，而在網上引發關注。

據《紐約郵報》報導，喬丹最近在Instagram上傳影片，記錄自己購買瑞安航空（Ryanair）機票的過程，展示他如何在不支付額外選座費用的情況下，買到非中間位置的過程。影片顯示，在這架從義大利飛往西班牙的航班上，共有10個非中間座位，於是喬丹首先使用假名，假意購買10張中間位置的機票，讓系統暫時將這些中間位置鎖住10分鐘。

接著，喬丹再趁這段時間，以自己的名字正式購買機票。當系統進入到「隨機分配座位」頁面時，由於中間座位已被暫時保留，因此喬丹便可以免費地獲得靠窗或靠走道的座位。喬丹表示，這項技巧在他過去幾次的測試中屢試不爽，並被他形容為「100%有效」。他還透露，這項技巧在電腦上操作最方便，且越靠近登機手續辦理時間執行，效果越好。

喬丹的影片在網上曝光後，瞬間吸引了廣泛注意。不少觀眾對這項技巧表示驚嘆，認為是針對廉航「天才之舉」，但也有觀眾擔憂，喬丹的分享可能促使航空公司採取對策。有自稱為瑞安航空的員工也留言表示，自己已經注意到了這個問題，並準備修改系統以防止類似操作。