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社會 社會焦點 保障人權

警抓行人闖紅燈挨嗆有病　大外割壓制害他骨折遭判刑

記者黃翊婷／綜合報導

警員阿豪（化名）去年4月間執行巡邏勤務時，發現行人阿強（化名，年逾60歲）違規過馬路，雙方因此發生爭執，阿強當場說出「不要玩這個啦、你神經病喔」等話，被阿豪以大外割壓制，後經送醫確認左腿骨折。士林地院法官日前審理此案，並依侮辱公務員罪判處阿強拘役10日，得易科罰金1萬元；另依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪判處阿豪有期徒刑3個月，緩刑2年，還要賠償阿強3萬元。

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲阿強因為違規過馬路與警員阿豪起爭執，結果遭大外割壓制。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年4月間執行巡邏勤務時，行經新北市淡水區中山北路1段附近，撞見阿強沒有依照號誌指示違規過馬路，於是上前告知違規並要求出示身分證件，沒想到阿強不予理會還想離開現場，雙方發生爭執，接著，阿強當場說出「不要玩這個啦、你神經病喔」等話。

阿豪抓著阿強的手腕制止，由於阿強仍不斷移動身體、要求放手，他便使用大外割壓制，導致阿強跌倒在地，經送醫檢查確認受有左側脛骨骨折、左側腓股骨骨折、左側第二／三蹠股骨折、左側小腿後側擦傷、頭皮擦傷、胸口挫傷及左肩挫傷等傷害。

阿強到案之後辯稱，他沒有闖紅燈，是走到一半才變成紅燈，因為警員先出手抓他，他才會脫口說出上述內容。阿豪則強調，阿強腳部骨折是舊傷，並非他造成。

不過，士林地院法官調閱相關影片等證據勘驗，發現阿強在事發之前可以正常行走，被阿豪以大外割摔落在地之後，曾表明「我的腳已經不能走路了」，後續也確實無法繼續行走，經送醫診斷有骨折等情形，這段期間只有阿豪與阿強有接觸，因此認定阿強受傷與阿豪使用大外割有關。

最後，法官依侮辱公務員罪判處阿強拘役10日，得易科罰金1萬元；另依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪判處阿豪有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，還要向阿強支付3萬元，全案仍可上訴。

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