璩美鳳挨告出庭　對柯P性騷是否提告...她「搬出長輩」回應了

記者黃宥寧／台北報導

資深媒體人璩美鳳今（18日）現身士林地院，就她先前於網路媒體發文指控遠東航空前副董事長鄭晴文「倒行逆施多年，行為遠航及千餘名員工權益」一事，遭鄭提起妨害名譽自訴案出庭。璩否認犯行，強調其報導乃屢行媒體人職責。庭後，被媒體問及是否就柯文哲性騷擾提告，她也「拿出長輩」給了回應。

▲資深媒體人璩美鳳今（18日）因挨告妨害名譽案現身士林地院。（圖／記者黃宥寧攝）

璩美鳳受訪指出，身為媒體的一份子，本來就是報導跟公眾事務有關的事情，是盡媒體人天職。被問及先前遭柯文哲撫摸手臂內側從肘窩滑到手腕，同時說出「哇，妳的皮膚好好喔！」涉性騷擾一事，她也委婉指出，蔡壁如則解釋「柯文哲這是醫療行為」，但她認為當下是在開會現場，是不是醫療行為，大家都非常清楚。

至於要不要對柯文哲提告？璩美鳳說：「現在有很多長輩給予建議、想法，還在思索當中」，而柯文哲身份舉足輕重，是要對人給予尊重，未來如果有什麼具體想法會跟大家說明。

▲鄭晴文（紅圈）不滿璩美鳳稱她是「遠東叛徒」憤而提起妨害名譽自訴案。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧整起訴訟案起源，2023年10月17日璩美鳳於網路媒體發文，遠東航空叛徒奸臣鄭晴文，張綱維董事長指出，一手遮天的財務長鄭晴文，已經在遠航倒行逆施多年，嚴重侵犯所有遠航將近1000多名員工的權益，打擊遠航為台灣延伸國際發展實力的契機。

而鄭晴文委任律師則表示，被告在報導提及其子位居國安局之要職，利用公職背景，來對遠航進行一系列背信、侵占等罪嫌，對遠航出此毒手，使公司陷入困境，認璩美鳳涉妨害名譽。