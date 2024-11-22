北科大「校史藝文園區」揭幕　全台校園首棟鋼筋混凝土建築「一大川堂」修復亮相

▲全台校園首棟鋼筋混凝土建築的北科大「一大川堂」正式修復亮相。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

國立臺北科技大學「一大川堂」於第一次世界大戰後興建，為國內校園裡第一棟鋼筋混凝土建築，2018年經台北市文化局登錄為歷史建築。北科大22日盛大舉行「校史藝文園區」揭幕典禮，園區以今年甫修復完成的一大川堂為核心，連結市定古蹟紅樓，並將榕園、鄰近教學空間一同翻新，展現古典原貌與現代科技兼容的風貌，延續歷代師生校友的共同記憶，傳承北科大「誠樸精勤」的精神。

北科大校長王錫福表示，一大川堂為國內校園裡第一棟鋼筋混凝土建築，最早作為應用化學科的實驗室，忠實反映了北科大立校的實作精神，先後曾供本校應化科、礦冶科、建築科、設計科、體育室等單位使用，不少師生、校友都在這裡留下回憶，他自己當年在就讀礦冶科時，也在這裡上過好幾科的實驗課。

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出席今天「校史藝文園區」揭幕典禮的貴賓與校友們，包括總統府資政顏志發、前立委黃木添、曾獲國家文藝獎的臺灣詩人李魁賢、北科大校友總會前總會長王小瀋、北科大榮譽教授暨名譽博士王瑞材。另外，多位名譽博士，如光寶集團創辦人宋恭源、美琪瑪董事長嚴隆財、群光電能總經理曾國華、豐群控股董事長張宏嘉、國際扶輪社前總社長黃其光等人，也都親自出席。各地區校友會、系友會代表，共襄盛舉的校友、北聯大盟校代表共約200位，其中80歲以上資深校友計達30人出席。

▲北科大校長王錫福。

▲▼北科大「校史藝文園區」揭幕典禮，共襄盛舉的貴賓與校友們上百人。

北科大一大川堂興建於1918至1921年間，為北科大現存年代最久的校舍，也是目前唯一能見證臺北工業學校（北科大前身）「實習工場類型」的老建築。1930年火災後屋頂、樓板受損，1931年以現代主義風格重建，設有水平迴廊與八角斷面鋼筋混凝土柱，施工技術極佳，走廊頂板低於室內主樓板並留設小氣窗等，設計細緻優美，在台灣建築史上深具意義。透過修復及再利用工程，一大川堂的重建於2022年底啟動，今年5月完工。

對此，北科大校長王錫福也指出，經過多次設計工作會議，凝聚校內與校友共識，「我們將學校最核心的位置、最重要的建築物─一大川堂，室內規劃為校史館，延續北科大『誠樸精勤』的精神，同時藉由這個場域，希望提升學生的人文素養與藝術涵養。」

北科大校友總會總會長張啟城表示，「一大川堂對於我們這些曾在這片校園上學的校友來說，就像是青春歲月的一部份。」一大川堂今日蛻變為校史藝文園區，有賴許多校友的支持與付出，園區承載共同的文化記憶，也是北科大精神的延續。

北科大表示，校史藝文園區以一大川堂為核心，作為校史紀念展館、藝文展示空間，結合有形的建築空間與無形的歷史文化，「校史藝文園區」代表北科大不只是追求科技領域的創新進步，也希望以人文精神為核心，為歷史建築賦予新的面貌，成為教育下一代、永續利用活化的珍貴資產。一大川堂的室內空間為校史館，涵蓋三個展區：第一展區為迎賓廳，展示北科大從1912年建校迄今的重要發展歷程，包括別具意義的臺北工專紀念塔石塊，並利用XR互動裝置搭配校園模型，呈現校園地景變遷。

第二展區為常設展廳，展出學校百年來的重要文物，包括臺北工業學校時期的校徽鐵窗、校鐘、日治時期於一大川堂使用的機械教具等。第三展區為特展廳，即日起至12月20日展出「根與路」，由文化事業發展系、化學工程與生物科技系、建築系、互動設計系、通識教育中心共同策展。展覽首先由曾任臺北工業學校校長、日本建築學者千千岩助太郎對臺灣原住民建築的系統性調查開展；臺北工業學校礦冶科見證臺灣煤礦業興衰，透過USR呈現礦業勞動影像與礦場遺跡，反映能源轉型對社會的影響；北科大與菸業的連結可追溯至1980年代的建教合作計畫，透過長期田野調查，展覽重現菸葉與農業社會的共同記憶；最終以釀造及染色技術的演變，映照臺灣工業與生物科技的發展過程，體現技術的創新與文化的延續。

為慶祝北科大校史藝文園區揭幕，學校此次也特別準備了與特展同名的紀念品《根與路》，以精密陶瓷氧化鋁基板為載體，將北科大校史館重建影像，深刻燒製其上，象徵歷史記憶與百年傳承，盼以此作品凝聚北科大對於工業教育、科技研發與文化守護的堅持，象徵學校持續創新與永續發展，傳承下一個百年樹人的北科精神。