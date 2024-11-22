「男友進到一半卡住」妹子痛爆！網驚見尺寸：台男粗的不多了

▲男友尺寸驚人，小倆口都無法好好享受性愛。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友太粗進不去！」一名妹子哀號，交往1年都無法享受性愛，因為男友下體比較粗，想再深入的話就會超痛，過程非常克難又不舒服，因此求問老司機們該怎麼辦？文章曝光後，釣出一票過來人建議，潤滑劑兩方都要厚塗，並搭配情趣用品，「用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛」。

一名女網友在Dcard分享難以啟齒的私密事，她和男友都是第一次，交往1年多來愛愛總是失敗，主因就是男友的尺寸太粗而進不去，該做的都做了，包括前戲、使用潤滑劑等，「每次都是進到一半卡住，再進更深就超級痛」，讓她既挫折又無奈。

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原PO進一步透露，男友長度正常，但粗度大概3根手指，即使男友小心翼翼地配合，氣氛也很融洽，但始終過不了這個關卡，讓她越來越有心理壓力。

文章曝光後，釣出網友認真給方法，「我怎麼有點羨慕」、「平常可以自己幫陰道按摩，也可以用一些情趣用品來適應，陰道的肌肉是會越使用越有彈性的」、「應該是角度，下面墊枕頭看看」、「憑良心說，現在台灣男生粗的不多了，有遇到請好好享受」、「潤滑液除了塗很多還要看塗哪裡，男生那邊也要塗，但最重要是女生洞口上上下下左右，大範圍的塗好塗滿」、「剛開始接觸性行為，所以進去有時候還是會卡，但我發現只要把骨盆稍微後傾就一定順利」、「進去前+進去時用跳蛋震動刺激外面，會減輕很多疼痛喔」。

還有過來人分享，「我之前也有一樣的狀況（我超怕痛），一開始都是慢慢試，習慣手指進來不會痛之後再嘗試後續（大概試了5-6次以上），用很多潤滑劑再慢慢推進來，這個過程一定會超痛但就是能忍則忍，不能忍慢慢退出，一直到那個痛感在你可以忍住的範圍內進來就成功了。最重要的就是當下一定不要緊張，放鬆心情，相信你們會成功的」。