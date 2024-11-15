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極品男友唯一缺點！「她愛愛從頭演到尾」不敢嫁　網嘆：容易外遇　

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO在意婚後性生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「和性事不合的對象結婚？」一名女網友透露，男友是個完美對象，工作、薪水與家境都很棒，面對未來共組家庭，唯一讓原PO感到猶豫的是，男友尺寸不大，因此每次壞壞她都沒感覺，「只能從頭演到尾！」文章曝光後，網友認為「身體不合，那這件事就無解」；過來人則回，「結婚7年今年離婚，供參」。

一名女網友在Dcard表示，現任男友是個很適合走入婚姻的對象，不論是工作、薪資、家境和未來發展都很棒，且預期一定是個好好先生，脾氣好不怎麼會動怒。

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無奈在性生活部分，讓原PO感到無奈，因為男友下體尺寸不大，「做愛我真的沒什麼感覺，只能從頭演到尾！」其實原PO並不在意前戲，「比較重視尺寸和插入之後舒不舒服」，導致每次肉體交纏時無法感受到激情高潮。

對此，原PO認真拋問，「有人遇過這樣的情況後來還是有結婚的嗎？該怎麼克服？」

底下網友搖頭直言，「能接受外食嗎？不然很容易外遇，最後還是要離婚的，別賭」、「用玩具代替呢」、「我個人是喜歡愛撫+前戲這些情慾流動的感受，這些是玩具沒辦法滿足的」、「可能的解決方式：1. 玩具、2. 嘗試其他的親密行為（用手或嘴，或一邊刺激陰蒂）。如果妳很需要以性器官結合的方式來滿足性慾，但你們身體不合，那這件事就無解」、「我跟老公幾乎零性行為（兩個人都很懶），所以不影響，要看妳對性生活的需求怎麼樣，如果有需求但不能被滿足，會很寂寞喔」。

也有過來人殘酷分享，「如果妳很在意+不能接受，勸妳不要勉強！身邊有朋友有類似經驗，最後結婚一年離婚」、「我...結婚7年今年離婚，供參」、「有！結婚不到半年...想離婚了」。

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