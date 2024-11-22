▲桃園Xpark國王企鵝喜迎新生，「企鵝起名」募集即起開跑。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園Xpark都會型水生公園與台北市立動物園，一起合作的借殖計畫，曾是動物園中最年輕的企鵝「嘟胖」，在2022年來到Xpark與館內的企鵝「烏龍茶」共譜戀曲，並在今年產下一枚蛋且成功孵化，Xpark於11/22日本的夫妻日宣布喜訊，即日起迄11/29向廣大網友募集企鵝寶寶的姓名，中選者可獲神秘禮物。

Xpark今日指出，國王企鵝「烏龍茶」是Xpark的資深成員，在2022年底遇見來自臺北市立動物園的「嘟胖」。根據保育員轉述，一開始兩隻企鵝互動極少，由於國王企鵝為高度群體社會化並具備領域性的物種，外來企鵝如需要融入新的群體，需要時間來調適。

為了讓民眾更加了解企鵝的生態，Xpark曾在2023年推出「365種海生之道」活動企劃，當時工作人員為了拍攝企鵝畫面，偶然間發現處於熱戀期的國王企鵝「烏龍茶」與「嘟胖」形影不離，至此之後，雙方戀情才正式「被公開」。

2024年夏季，在國王企鵝「嘟胖」的腳下發現一枚圓滾滾的蛋。有鑑於「嘟胖」曾在一年前產出一枚「空包蛋」，因此，針對這次突如其來的驚喜，保育員格外的謹慎。「嘟胖」由於沒有當媽媽的經驗，保育員小心翼翼的將企鵝蛋移至孵蛋箱中進行人工孵育。就在今(2024)年中秋節後(2024/9/18)，小企鵝順利破蛋，Xpark第二隻國王企鵝寶寶平安誕生。

大部分的國王企鵝是由父母共同孵蛋及育兒，已有過育兒經驗的「烏龍茶」積極投入，面對嗷嗷待哺的寶寶，整個父愛表露無遺，反芻餵食等日常照料都親自經手，甚至有時連「嘟胖」媽媽都難以介入，直至寶寶稍微長大後，「烏龍茶」才願意讓「嘟胖」一起照顧，目前一家三鵝和樂融融，讓保育員備感欣慰。

如今，兩隻企鵝愛的結晶健康成長中。在新生命誕生之際，Xpark與臺北市立動物園兩邊親家也為了名字傷透腦筋，因此向廣大網友募集寶寶名字，尋找「企(起)名大師」！邀請大家到Xpark好好端詳國王企鵝寶寶，為牠起個好名！參與命名活動者，就有機會將限量好禮帶回家！

Xpark表示，國王企鵝是世界上體型第二大的企鵝，身高約90-110公分，眼睛後方有水滴型的黃白色區塊。幼鳥時期全身覆蓋咖啡色羽毛，像一顆巨型奇異果。

國王企鵝命名活動辦法：

◆第一階段募集時間：2024/11/23(六)~2024/11/29(五)

◆第二階段投票時間：2024/11/30(六)~2024/12/6(五)

◆國王企鵝寶寶名字公布日期：2024/12/10(二)