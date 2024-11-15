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好市多上架大包裝魔性口味洋芋片　會員驚訝：很多人1次買2、3包

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多近日上架先前在網路上爆紅的荷包蛋口味洋芋片，而且還是大包裝，讓不少網友很心動，甚至有人直擊賣場架上只剩下1、2包。不過，也有另一派網友表示，吃過之後雖然沒有很愛，但一直無法忘記那個味道，「這味道在我腦中無法散去」、「有那麼好吃嗎？看到很多人都2、3包在買」。

好市多上架大包裝的荷包蛋口味洋芋片。（圖／翻攝自Costco官網）

▲網友發現好市多上架大包裝的荷包蛋口味洋芋片。（圖／翻攝自Costco官網）

一名網友14日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，發現好市多上架大包裝的荷包蛋口味洋芋片，馬上就買了。文章公開之後吸引超過1600人按讚，大家紛紛留言表示，「這個真的很荷包蛋的味道」、「我下次去也要買」、「好好吃喔這個，上次我直接訂1箱6包吃」、「超市老是缺貨」、「今天去有看到，好像剩1、2包」。

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但也有部分網友抱持不同看法，「有那麼好吃嗎？看到很多人都2、3包在買」、「真的有蛋味，但很快就膩了」、「這個買小包就好，每次的量剛剛好讓人意猶未盡」、「吃一小包第一口感覺特別，之後就有種膩感，這味道在我腦中無法散去」。

這款荷包蛋口味洋芋片曾經紅到日本，文具粉專「喜歡的文具實在太多了」的人員先前到日本參加筆展，帶了1箱荷包蛋口味洋芋片當禮物，結果大受日本人好評。

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