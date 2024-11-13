醫涯足跡不曾離開偏鄉！花慈副院長吳彬安獲醫療典範獎

▲▼花蓮慈濟醫院副院長吳彬安醫師行醫44年，致力提升偏鄉醫療品質，足跡遍布南台灣與東台灣，榮獲台灣醫療典範獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2016年到花蓮慈濟醫院服務的副院長吳彬安醫師，行醫44年，致力提升偏鄉醫療品質，足跡遍布南台灣與東台灣。協助規劃、健全東台灣等三家慈濟醫院設備、延攬人才，幫助受困於縱谷交通不便的血液透析病友，領軍AI中心推動智慧醫療，並以多年醫管經驗助花蓮、台東救災防疫轉型，經花蓮縣醫師公會推薦，榮獲台灣醫療典範獎。11月9日下午，接受總統賴清德頒發獎座表揚。

11月12日是醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會11月9日下午在圓山大飯店舉辦慶祝大會並表揚台灣醫療典範獎暨台灣醫療貢獻獎。歷經二階段評選，全台灣有20位醫師獲頒台灣醫療典範獎殊榮。

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吳彬安副院長自國防醫學院醫學系畢業後，足跡幾乎不曾離開偏鄉，前10年軍職服務中，主要在基層部隊衛生單位、野戰醫院、台東陸軍醫院、金門花崗石醫院均屬軍方偏遠離島醫療機構，因而在1982年獲得優良軍醫的肯定。自國軍高雄802總醫院退伍後，轉任省立屏東醫院放射科主任，自此在南台灣多家小型醫院服務20餘年。

▲吳彬安副院長（右二）接受總統賴清德（左二）頒發「台灣醫療典範獎」獎座表揚。

當時，乳癌為女性好發癌症第一位，但只有都會區大型醫院設有乳房攝影X光機設備，於是吳彬安醫師為屏東醫院爭取添購乳房攝影X光機，開始推動偏鄉醫院乳癌防治，之後到新營、旗山、恆春等醫院任院長，也陸續爭取設置，以幫助婦女早期發現早期治療。直到2010年，他轉任朴子醫院院長，即使當時南部很少有乳攝車，仍持續推動乳癌篩檢，也因而獲邀請擔任國民健康局「乳房X光攝影影像品質提升及人員培訓計畫」審查委員多年，對於台灣偏鄉地區公共衛生推廣與乳癌防治貢獻良多。

1998年，吳彬安醫師任省立新營醫院副院長後，督導北門分院烏腳病防治中心業務，帶領王銘玉醫師等醫護團隊細心照護烏腳病病友，開辦定點巡迴醫療繞村服務、烏腳病特別門診、以及相關業務人員在職教育訓練研習會，增進對烏腳病的認識及防治工作聯繫，並落實追蹤功能。為此，他還在《台灣醫界》撰寫專文「烏腳病的悲歌」，呼籲政府正視烏腳病對病人身心、家人、社會乃至靈性層面的影響。

2005年，吳彬安醫師在高雄旗山醫院院長任內，結合旗山、六龜、美濃等鄉鎮10家基層診所，組成旗山、蕉城兩社區醫療群，推動繼續教育、雙向轉診及社區醫療資訊系統等服務。當時在社區公衛防疫工作，「旗山社區公衛群」，獲醫策會指定為「肺結核防治示範點」。

從吳彬安醫師在南台灣20多年的從醫里程，可以看到他積極結合社區醫療服務與社區健康營造的兩大理念，推動偏鄉醫院成為優質、全方位照護的社區型醫院。他汲取新知，與時俱進，至今仍是醫策會評鑑組經營管理領域的評鑑委員，協助各院提升病人安全與品質。

吳彬安醫師在8年前應同學邀請到花蓮慈濟醫院任副院長，在證嚴上人支持下，協助關山慈院、玉里慈院規劃設置血液透析室，先後於2019年、2022年啟用，照護池上、海端、鹿野、延平及關山等台東縱谷5鄉鎮，以及花蓮縣南區富里、玉里、卓溪、瑞穗、豐濱，甚至台東縣沿海北區的長濱、成功等鄉鎮的腎友。

▲吳彬安副院長（右三）同多位獲台灣醫療典範獎殊榮的醫師合影。

因洞悉未來醫療與智慧醫療發展，在林欣榮院長支持下，領軍AI團隊，發展AI智能醫院，以補花東偏鄉醫療資源、人力之不足等困境。帶領檢驗醫學科智能化，大大縮短花蓮鄉親檢驗時間。不只將抽血櫃台優化，將高齡、輪椅、嬰幼兒、急件病人分流外，還引進「智能報到備管機」到東部，醫檢師不用再手工貼上條碼及準備抽血管，經過半年試營運平均服務人數增加10%，病人等候時間縮短23%。實驗室引進「檢體傳送機器人」升級成智能實驗室，因可減少人員接觸檢體，且降低檢體間交叉感染的風險，在新冠肺炎疫情爆發後，發揮很大的功能。

近年，與商之器（EBM）、輝達（NVIDIA）打造人工智慧（AI）行動化平台。首創AI Medical專案是以乳篩風險Al模型整合醫療服務流程的應用，整合開發以AI輔助的乳房攝影診斷及治療流程。智慧式全方位行動巡房APP，建置符合臨床需求的行動平台，獲得SNQ國家品質標章認證。

這8年來，吳彬安副院長在花蓮服務，也歷經2018年的206大地震、2021年4月的太魯閣列車事故、2022年的918玉里大地震、2024年403大地震，以及威脅全球3年餘的新冠肺炎疫情。在這多次的天災及疫情間，他不僅多次承擔新聞發言工作，幫助外界了解傷患的最新狀況，最重要的是他過去在南台灣累積的醫務管理經驗，轉換成協助花蓮慈院蛻變的力量，帶領工務團隊勘災、復原；其中督導建置急診大傷系統資訊化，具體成效多。