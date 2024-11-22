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vivoX200系列預購開紅盤　總經理看數字狂喜加碼「抽聯發科股票」

記者蘇晟彥／台北報導

vivo X200系列在21日開放預購，在首日就開出紅盤，22日早上總經理陳怡婷與媒體宣布，X200 Pro在電信預購、門市體驗都爆滿，決定臨時加碼，將祭出「抽聯發科」股票的活動，只要在28日前預購完成，29日取機、完成登錄，就可以抽聯發科股票（100股）等值現金，全台預計抽出10名。

▼X200系列上市開紅盤。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX200 台灣 。（圖／記者蘇晟彥攝）

X200系列預購開紅盤，vivo台灣總經理陳怡婷向媒體宣布，在昨日電信預購爆滿、體驗店湧入人潮，為了酬謝消費者，決定臨時加碼，祭出「抽股票」活動預購取機回饋（註1），將抽出「聯發科（2454）股票」一張，共分成10名得主，每位100股等值現金，依照22日早上10點的股價來看，每位得主將可以獲得約12.7萬現金。

參加條件則為，凡11月28日前於vivo官方體驗店預購X200系列成功者，於11月29日當日至官方體驗店參與取機活動，並於指定時間前完成登錄，即可參加。

註1：2024/11/21~2024/11/28於vivo官方體驗店預購X200或X200 Pro，於2024/12/05(含)前至vivo官網活動網頁登錄完整購買資訊 (購機憑證需含發票號碼、購機日期、所購產品型號)、所購手機之IMEI 1序號、購買者資料，完成資料登錄並獲審核通過者，即可參加「聯發科股票100股等值現金」抽獎資格。共抽10名中獎者，每名可獲聯發科技100股等值現金，依11月29日當日聯發科股票的收盤價計算。
(1)每張購機憑證限1次登錄/抽獎機會。每組IMEI 1序號限登錄1次，並僅限1次抽獎機會。
(2)請注意，手機須於購買日三天內開通(連網超過4小時)，未開通者不符合本次活動資格。
(3)購買憑證日期需在預購期間2024/11/21-2024/11/28內，且需於2024/12/05 23:59:59前完成登錄。(時間以活動網站後台系統為準)
(4)活動辦法依vivo官網公告為主；vivo具有審核申請者資格和保留擴大、變更修改或終止本活動之權利。
註３：凡11月28日前預購成功者並於11月29日在全台vivo官方體驗店完成取機，即可參加限量禮包抽獎活動： 僅限vivo台北三創、新竹巨城、台中一中、台南府前、高雄夢時代等五家官方體驗店，抽獎名額為每店前100名取貨者。所有活動方案以實品為主，贈品恕不挑色，數量有限，送完為主；且不得要求變換獎項、折抵現金或其他商品、折價券優惠不得合併使用。

▲▼ x200 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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