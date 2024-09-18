許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

▲國防部大門。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台灣高等檢察署台南檢察分署今（18日）破獲共諜在台發展組織刺蒐軍事機密，主嫌許姓兄弟赴中接受中共情報單位指示發展組織，並從中獲取不法所得，最終偵結起訴23人、其中8人是現役軍人，軍階最高是上尉。國防部表示，政戰局於111年間接獲官兵主動檢舉，即通報國安局統合調查局實施調查。針對全案可能肇生之機密外洩，已妥採周密損害管控措施、降低影響程度。

許姓兄弟為逃避在台債務問題跑到中國廣東省、澳門等地區藏匿，後接受中共情報單位派遣人員指示返台發展共諜組織，並從中取得高達397萬5731元「工作費」，台南高分檢日前將許氏兄弟、8名現役軍人、民間人士共23人依違反國安法、國家機密保護法、貪污等罪嫌提起公訴。

國防部今（18日）表示，政戰局於111年間接獲官兵主動檢舉，許氏兄弟涉利誘官兵刺蒐國軍機密，即通報國安局統合調查局共同實施調查，經報請高等檢察署臺南分署指揮偵辦，合作偵破共諜不法組織。

國防部指出，針對全案可能肇生之機密外洩，已妥採周密損害管控措施、降低影響程度；另面對中共刺密滲透態樣，將持恆教育官兵，強化保防安全警覺、嚴密稽核內控機制，並建立妥慎理財觀念，共維國防安全。