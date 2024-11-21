康芮颱風重創新北三芝　2企業社捐電動鏈鋸助災後復原

▲2企業捐贈電鋸助淡水三芝災後復原 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

康芮颱風造成淡水及三芝地區遭受嚴重風災，路樹倒塌情況嚴重，嚴重影響當地居民的生活。新北消防局也有委託新北市救難協會三芝分會到場處理，然而沒有電動鏈鋸，現場人工鋸樹造成搶災不便。有鑑於此，天怡社會企業有限公司及朋馬五金有限公司，與新北市議員陳家琪共同捐贈2台電動鏈鋸給新北市救難協會三芝分會以利於災後清理工作。

新北市議員陳家琪表示，颱風過後，三芝地區的災情十分慘重，許多道路因路樹倒塌而中斷，嚴重影響居民的通行，當天許多搶災人員只能用鋸子人工鋸樹，搶災時間因而延宕。災後數天，天怡社會企業及朋馬五金有限公司的善心捐贈兩台電動鏈鋸，希望未來能有效提升災後清理的效率，讓三芝地區能盡快恢復正常生活。

天怡社會企業及朋馬五金有限公司的負責人表示，企業有社會責任，在地方遇到困難時，企業應盡一份心力。希望這兩台電動鏈鋸能幫助三芝地區儘速恢復正常生活，也呼籲更多企業能夠一起參與公益，共同為社會盡一份心力。新北市救難協會三芝分會對此表示感謝，並承諾將善用這兩台電動鏈鋸，全力投入災後清理工作，幫助三芝地區早日恢復生機。