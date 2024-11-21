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明起放晴回暖！下周北部溫度暴跌「不到15度」　一圖看氣溫走勢

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／李毓康攝）

▲東北季風影響到周六，桃園以北、東北部降雨機率高。（示意圖／李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周回暖轉濕冷，中央氣象署指出，東北季風影響到周六，桃園以北、東北部降雨機率高，周日到下周一東北季風減弱，氣溫回升且降雨趨緩，但入秋最強冷空氣從下周二開始影響，加上鋒面通過，降雨範圍變廣，北部、東北部低溫下探14至15度，接近冷氣團的等級。

氣象署預報員李孟軒說，台灣周圍整體雲量偏多，尤其北部、東半部雲層更厚，目前北部、桃園一帶降雨相對明顯，而華南雲系東移影響，雲量偏多，中南部大致上比較是偏中高層的雲系，有些透光現象。

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他表示，今天水氣仍多，北部及東北部普遍有降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨或豪雨發生，花蓮、台東局部零星降雨，今晚隨著華南雲系東移，水氣減少，桃園以北跟東北部仍有局部降雨，其他地區降雨趨緩。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，李孟軒指出，東北季風影響到周六，水氣持續減少，周五桃園以北、東北部有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星雨勢，周六降雨比周五再少一些，周日到下周一東北季風減弱，水氣最少的2天，基隆北海岸、東北部仍有局部短暫雨，大台北跟花東地區零星雨勢。

他表示，下周二另一波東北季風開始增強、鋒面通過，降雨範圍變廣，北部及東北部地區有局部短暫雨，花東、中部山區也有局部零星降雨，下周三華南雲系移過來水氣更多，北部、東半部及中南部山區有局部降雨，中南部平地雲量也較多。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒說，周六前受到東北季風影響，北部、宜蘭整天溫度19至22度，感受偏涼，花東20至25度，中南部白天高溫26至28度，日夜溫差大，周日到下周一東北季風減弱，北部氣溫回升明顯，白天高溫約26度左右。

李孟軒表示，下周二另一波冷空氣影響氣溫逐漸下降，北部白天降至22度，下周三低溫降到17度，預估這波冷空氣溫度介於東北季風到大陸冷氣團等級之間， 北部、東北部低溫可能出現14、15度。

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