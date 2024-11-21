被記者指體育圈沒他這種人　台南Josh自嘲：我比較偏離婚圈吧

▲台南Josh搭機前往東京，機場登機前與啦啦隊女神們合照讓網友直呼「為什麼Josh可以」。（圖／翻攝台南Josh threads）

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽再掀一波棒球熱，1名記者透過個人IG發限時動態，內容暗指體育圈沒「Josh」這個人，這讓「台南Josh」看到感到莫名其妙，直呼他永遠都不知道是怎麼惹到人的，還自嘲他比較偏「離婚圈」。

事件起因是1名記者，透過個人IG發文表示，有人問她說體育圈有他（指台南Josh）的電話嗎？她回應：「誰說他是體育圈？我們圈子裡沒有這種人」。

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▲記者發文指體育圈沒台南Josh這種人。（圖／翻攝台南Josh threads）

台南Josh得知此事後，透過threads發文，直言「我永遠都不知道我是怎麼惹到人的」，表示只是等登機也有事，自己也沒有要去他們圈子（體育圈）啊，並自嘲「我比較偏離婚圈或原子力顯微鏡圈的吧????」

有網友分析，該記者的文字中，體育圈有人有他的電話嗎，並沒有提到Josh是體育圈，並舉例難不成有人問「體育圈有人有周杰倫電話嗎」，周杰倫就是體育圈嗎？直呼無法理解。

網友笑說台南Josh應該是玄學圈、認為記者當出「優越感」；不過也有網友建議台南Josh應該把記者帳號「碼掉」比較好。



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