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彰化59歲阿伯住進加護病房！　驚見「假牙卡支氣管」超過一星期

▲彰化兩名病患因假牙、花生卡在支氣管內送急診。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化兩名病患因假牙、花生卡在支氣管內送急診。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部彰化醫院日前收治2名病患，均出現呼吸急促、發高燒等症狀，經診斷後發現2人分別因假牙、花生卡進右上肺葉支氣管，研判事發超過一周，醫師協助將異物取出，救回2人一命。彰化醫院胸腔內科醫師高劍虹表示，如果氣管內的異物久未發現，恐引起肺炎等各種併發症，而危及生命，照顧者應更加小心注意。

彰化醫院加護病房主任林文培指出，住在溪湖鎮的許先生20年前車禍癱瘓，住在某護理之家，日前很喘併呼吸急促、高燒被送至該院，因呼吸衰竭送入加護病房。X光片顯示其右上肺大面積肺炎，再經電腦斷層研判可能是異物，以支氣管鏡進入，確認是掉落的假牙，由於假牙鑲進支氣管，角度不好取，經醫護、呼吸治療師、技術員一同以支氣管鏡輔助鉗子、籃子，多次努力才取出，研判該顆假牙誤入氣管已超過1週。

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林文培說，另一名住在員林市的72歲曾老太太，過去中風過，行動不是很方便，也是類似症狀送到該院，在幾乎同樣的位置，取出1顆已經脫皮的花生。其家人轉述，大約1週前吃過花生，沒想到掉入氣管。

▲彰化兩名病患因假牙、花生卡在支氣管內送急診。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

高劍虹說，這兩起個案都引起右上肺阻塞性肺炎，對於年長體弱者非常危險，如果再不取出異物，情況很不樂觀，而這2起個案的異物分別是假牙及花生，在臨床上也是比較容易發生老年人氣哽的東西，尤其是假牙，照顧者要特別注意，如果有鬆脫情況，要馬上處理，以避免掉入氣管。

高劍虹指出，如果發現臥病或年長者的固定式假牙不見了，一定要馬上就醫，可能是吞進肚子或掉進氣管，尤其是卡在氣管，恐造成阻塞性肺炎、壞死性肺炎、肺膿瘍、咳血、膿胸，引起敗血症或呼吸衰竭，拖延越久越危險。

高劍虹表示，在普遍成年人中，很少見到呼吸道阻塞異物，主要是因為健康成年人的吞嚥功能與咳嗽反射能力比較好，而臥床及年長者相對衰退，假牙不見了，很可能進到氣管，而不是像一般人所想像的可能是吞進肚子，排出來就好，這種不了解的認知，恐造成時機延誤，而臥床體弱年長者覺知能力又弱，卡在氣管又不自知或無法表達，就更危險了。

▲彰化兩名病患因假牙、花生卡在支氣管內送急診。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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