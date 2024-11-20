彰化2賓士路口對決！他再推撞4車「車頭爛毀」　驚悚影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市19日深夜發生追撞車禍，一名31歲黃男駕駛賓士休旅車外出買消夜，行經萬年路二段正要左轉時，吳男駕駛賓士轎車正要直行，2車在路口發生擦撞，吳男撞擊後又往前衝撞停在路邊的4輛轎車；警方初步調查，轉彎車未禮讓直行車，直行車應注意而未注意釀禍，所幸2駕駛輕傷無生命危險。

▲賓士轎車與賓士休旅發生碰撞。（圖／民眾提供）

▲賓士轎車頭慘削一半。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

從曝光的瞬撞畫面中可以看出，黃男當時沿著萬年路二段左轉，吳男則是由北往南直行，在林森路口與黃男發生碰撞後，車輛失控又往前方撞擊停在超商前及路邊的一整排轎車，追撞前後只有短短5秒鐘，車子全被撞得面目全非。

▲彰化員林市萬年路發生追撞事件。

衝撞事件發生後，一名正帶著愛貓進入超商的受害車主說，「貓咪救了他一命」，他的愛貓小胖整夜一直喵喵叫，養了1年多也從未發生這種狀況，還好他當時進入超商，否則留在車內，可能也會受傷；而停在自家民宅前的車主則驚惶未定的說，當時聽到好幾聲像是大爆炸，拉上鐵門一看，車子已經被撞成廢鐵（下圖）。

▲賓士車衝撞擠壓前車。

警消據報後很快到場，將2名賓士車駕駛送醫，現場多輛汽車遭撞，包夾變形、車窗及擋風玻璃碎裂，大小零件飛落，所幸2人均無生命危險送醫。警方初步調查，轉彎車未禮讓直行車，直行車應注意而未注意釀禍，至於確切的相關肇事責任仍待調查釐清。