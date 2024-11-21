謝宜容作風曝！勞動部同仁揭「她喜歡向上經營」：每個人都慘兮兮

▲謝宜容持續神隱。（圖／勞動力發展署北分署提供）

圖文／CTWANT

勞動部勞發署北基宜花金馬分署驚傳職場霸凌事件，導致基層員工在辦公室輕生。國民黨立委王育敏於昨（20日）在立法院質詢勞動部長何佩珊時，直指勞動部未能保護勞工，甚至可能存在掩蓋事實的嫌疑。而勞動部內部一名員工也透露，平時謝宜容經常向基層施壓，常在晚間發佈臨時任務。

王育敏在立法院質詢時，公布輕生員工的監視器畫面及出勤打卡紀錄，指出該員工自10月22日起，每日清晨5點多進入辦公室，晚間7、8點才離開，工時超過12小時。然而打卡紀錄顯示其上下班時間「正常」，顯然存在「打假卡」情形。這也讓王育敏痛批，「公務員為何需要打假卡？這種現象是否已成為勞動部的企業文化？」她要求勞動部立即全面清查是否有常態性超時工作和假卡問題。

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同時王育敏質疑今年2月基層曾投訴職場霸凌，次長王安邦也曾約談涉案分署長謝宜容，但最新調查報告卻稱「查無紀錄」，顯示內部調查機制漏洞百出。對此，勞動部長何佩珊表示，因打卡紀錄顯示正常，主管難以發現問題。針對調查不實的指控，她承諾會重啟調查。

根據《三立新聞網》的報導，勞動部內部一名員工K先生也透露，輕生員工是資訊小組唯一的正式同仁，需負責公文、採購、資安等多項工作，壓力沉重。他表示，該同仁工作一向認真負責，已經工作七年，前五年半並未出現異常情況，問題始於謝宜容上任後，整個事情才出現完全不同的狀況。

K先生指稱，謝宜容喜歡「向上經營」，頻繁向基層施壓，常在晚間看到一個新聞，便發佈臨時任務給大家，要求隔日清晨完成，導致基層員工長期處於過勞狀態，「她把我們每個人都弄得慘兮兮。」

事實上，勞動部也於20日召開考績會，針對北基宜花金馬分署職場霸凌事件，決定對相關責任人進行懲處，明確劃分責任並依法追究，北分署分署長謝宜容記兩大過並免職；勞動力發展署署長蔡孟良記一大過，並由部長何佩珊決定將其調離主管職；北分署副分署長李燕玲記申誡2次；北分署秘書室主任劉麗利記小過1次。勞動部長何佩珊表示，將按照考績會決議，迅速完成相關程序，並著手檢視內部管理機制。

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