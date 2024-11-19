砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

▲卡蒙婉被拍到曾在案發後將戒指拿到賣金飾的店鋪。（圖／翻攝自Khaosod）

記者葉睿涵／編譯

泰國65歲婦女瓦娜遭人劫財後殺害，屍體被拋棄在棕櫚園，雙手無名指還被砍斷，身上貴重金飾全數失蹤。警方循線調查，最後鎖定嫌犯為瓦娜57歲的好友卡蒙婉。警方推測，嫌犯是因為看上瓦娜的財富，但無法摘下死者戒指，於是便直接砍去對方的手指，手段相當殘忍。

據泰媒Khaosod報導，羅勇府警方在11月15日晚間9時接獲通報，有民眾在芭榮鎮3村的棕櫚園入口尋獲了一具女屍。當局派員到現場後，發現這名年約65歲的女死者，正臉朝地面躺在草地上，額頭有被鈍器重擊的痕跡 ，頸部也有刀傷，雙手無名指還慘被砍斷。

死者身上不見任何身分證明文件，但周圍散落了不少可能屬於死者的物品，其中包含一隻鞋子、髮夾、眼鏡、口紅、手提包，附近甚至還有她被砍斷的2根無名指。警方展開初步調查後推測，死者被發現時已死亡超過6小時，並認為此地為棄屍現場。

▲卡蒙婉的白色轎車與拋屍轎車相似。（圖／翻攝自Khaosod）

隨後，警方調閱監視器畫面，發現一輛白色轎車曾在當天下午1時左右開到棕櫚園附近，並在20分鐘後離開。警方懷疑這有可能是嫌犯用來棄屍的車輛，而死者女兒文娜樂也在認屍時，透露瓦娜當日參加宗教活動後被朋友載走，隨後就與家人失去了聯繫。

警方展開調查後，將嫌犯身份鎖定為死者57歲的好友卡蒙婉。這名女子開的是一輛白色豐田轎車，與監視器畫面上的車輛相符。卡蒙婉被捕時供稱參與犯案，但警方推測還有同夥，並將人選鎖定為卡蒙婉的外籍丈夫。

目前，警方已將卡蒙婉的涉案轎車拖回警局進行指紋、血跡及DNA分析，並正對此案展開進一步調查。死者女兒文娜樂悲憤表示，母親只是因為在宗教活動中戴上金項鍊、金手鍊和鑽石戒指就慘遭殺害，希望司法還受害者公道，早日將所有兇手繩之以法。