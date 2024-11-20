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免費電視平台來了　「歡樂看」台灣開播！

▲▼ 。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

▲台灣版FAST平台「歡樂看免費電視平台」來了！（圖／歡樂看免費電視平台提供）

記者黃君瀚／綜合報導

美國 FAST（Free Ad-Supported Streaming TV）免費串流電視服務風靡全球，終於將觸角延伸到台灣！華人衛視集團今日正式宣布推出全新「歡樂看免費電視平台」（Fain.TV），提供超過百個熱門頻道及上萬小時高品質隨選影片，開創台灣觀眾免費收視的新選擇。

根據 eMarketer 調查，目前台灣仍有 62.6% 的消費者對 FAST 平台概念陌生，顯示市場潛力巨大。同時，聯網電視（CTV）白皮書報告指出，台灣寬頻家庭中超過 90% 擁有 CTV 設備，並有 60% 的用戶經常觀看串流節目。「歡樂看免費電視平台」以此為契機，瞄準台灣觀眾因科技進步而快速變遷的收視需求，正式吹響進軍 FAST 平台的號角。

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▲▼ 。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

▲華衛集團董事長王志隆。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

華衛董事長王志隆在記者會上直言，台灣影視產業正面臨前所未有的雙重挑戰。大型串流平台如 YouTube 獨占市場，盜版機上盒更蠶食付費電視用戶，導致每年影視產業損失超過新台幣 100 億元。他強調，「歡樂看免費電視平台」肩負打擊盜版與推動產業轉型的雙重責任，並將以平台為核心，邀請優秀 IP 創作者加入頻道育成計畫，探索全新商業模式，為台灣影視產業注入希望與活力。

「歡樂看免費電視平台」的主要營收模式來自廣告，並採用與內容供應商共享收益的分潤機制。透過 AI 智慧分析技術，平台可依據觀眾的性別、年齡、地區及喜好，實現精準廣告投放與互動反饋，效能預估提升至現行廣告效益的 2.5 倍。統計顯示，台灣電視廣告年收入約 180 億元，若以 AI 模式升級運營，收益有望突破 450 億元，展現驚人潛力。

▲▼台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳 。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

▲台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳 。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

▲▼台灣普拉斯數位科技(股)公司董事長劉篤行。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

▲台灣普拉斯數位科技公司董事長劉篤行。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

華衛公司明確表示，「歡樂看免費電視平台」並非與現有付費電視廣告市場競爭，而是尋求與整個產業合作，共同打造多贏的全新生態系。出席記者會的頻道與有線電視業者普遍認同此經營理念，未來發展令人期待。

▲▼ 。（圖／歡樂看免費電視平台提供）

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