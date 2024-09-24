【廣編】日系美學家電「阿奇立克日立」首推15KG高階滾筒洗脫烘　台灣獨賣享早鳥優惠

▲「Arçelik Hitachi (阿奇立克日立)」針對台灣市場推出「15KG高階滾筒洗脫烘衣機」，以「日製」滾筒市場「唯一」最大容量領先業界，為消費者帶來省時又省力的洗衣新選擇。

圖、文／阿奇立克日立提供

「Arçelik Hitachi (阿奇立克日立)」旗下系列家電產品以「Art of Ease」為概念，藉由「專業技術」、「創新設計」、「卓越工藝」三大面向，量身打造現代新型態家居美學，為消費者提供更美好、便利的生活體驗。瞄準台灣人對「大容量」、「節能清潔」、「省時便利」的洗衣需求，「Arçelik Hitachi (阿奇立克日立)」將於2024年12月特別針對台灣市場推出「15KG高階滾筒洗脫烘衣機」，以「日本設計製造」、「市場唯一最大容量」領先之姿搶攻台灣家用高階滾筒洗衣機市場。

2024/9/21~2025/1/31日立藝思生活節開跑，9/21起新品早鳥預購限時開跑，洗衣機汰舊換新無負擔，凡消費者11/30前於官網購買指定機型「15KG高階滾筒洗脫烘(BD-SX150JJ)」，並於線上表單登錄購買憑證，即可獲得藝思即享券，獨家省下5,000元。此外，凡消費者於上述日立藝思生活節活動期間購入「Arçelik Hitachi (阿奇立克日立)」旗下各大家電品項(冰箱/洗衣機/吸塵器/料理爐等)，還有機會免費獲得日立除濕機、康寧不銹鋼可微波保鮮盒等超值生活好禮，詳細活動資訊以阿奇立克日立官網資訊為主，數量有限，贈完為止。