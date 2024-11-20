可起降F-35B！出雲級護衛艦改裝完成　與美軍補給艦演練

▲右為加賀號、左為錢伯斯號。（圖／日本海上自衛隊）

記者黃聖庭／綜合報導

日本海上自衛隊IPD24任務部隊於18日與美國海軍進行雙邊聯合訓練，目標是深化日美之間的堅固合作關係，並推動區域和平與穩定。本次訓練於加州聖地牙哥（San Diego）外海進行，由日方出雲級直升機護衛艦加賀號（かが, DDH-184）與美國海軍劉易斯與克拉克級物資補給艦錢伯斯號（USNS Washington Chambers, T-AKE-11）共同參與。

日本海上自衛隊說明，訓練旨在提升海上自衛隊的戰術能力，同時強化與美國海軍的相互運用性。主要科目包括洋上補給作業與編隊航行訓練，展現雙方在艦隊補給與協同操作上的專業水準。透過此次合作，兩國軍隊進一步鞏固了共同維護「自由且開放的印太」區域的決心與能力。

▲加賀號改裝後可起降F-35B。（圖／日本海上自衛隊）

加賀號是出雲級護衛艦二號艦，長度248米、滿載排水量27,000噸、最高速度30節，原本只能起降直升機，以支援作戰、防禦任務為主，但透過改裝後已能搭載10多架F-35B戰鬥機，日前也在美軍的幫助下完成測試，包含短距起飛、垂直降落，未來將具備遠程打擊能力。