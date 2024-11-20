　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

可起降F-35B！出雲級護衛艦改裝完成　與美軍補給艦演練

▲▼右為出雲級直升機護衛艦加賀號（かが, DDH-184）、左為劉易斯與克拉克級物資補給艦錢伯斯號（USNS Washington Chambers, T-AKE-11）。（圖／日本海上自衛隊）

▲右為加賀號、左為錢伯斯號。（圖／日本海上自衛隊）

記者黃聖庭／綜合報導

日本海上自衛隊IPD24任務部隊於18日與美國海軍進行雙邊聯合訓練，目標是深化日美之間的堅固合作關係，並推動區域和平與穩定。本次訓練於加州聖地牙哥（San Diego）外海進行，由日方出雲級直升機護衛艦加賀號（かが, DDH-184）與美國海軍劉易斯與克拉克級物資補給艦錢伯斯號（USNS Washington Chambers, T-AKE-11）共同參與。

日本海上自衛隊說明，訓練旨在提升海上自衛隊的戰術能力，同時強化與美國海軍的相互運用性。主要科目包括洋上補給作業與編隊航行訓練，展現雙方在艦隊補給與協同操作上的專業水準。透過此次合作，兩國軍隊進一步鞏固了共同維護「自由且開放的印太」區域的決心與能力。

▲▼出雲級護衛艦加賀號，F-35B。（圖／日本海上自衛隊）

▲加賀號改裝後可起降F-35B。（圖／日本海上自衛隊）

加賀號是出雲級護衛艦二號艦，長度248米、滿載排水量27,000噸、最高速度30節，原本只能起降直升機，以支援作戰、防禦任務為主，但透過改裝後已能搭載10多架F-35B戰鬥機，日前也在美軍的幫助下完成測試，包含短距起飛、垂直降落，未來將具備遠程打擊能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私1億元毒品來台　富二代職業選手被逮
沒壞習慣！她頭痛2個月「肺腺癌末期」傻了
12強台委大戰！羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害
快訊／納豆求婚依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命
快訊／台鐵司機員駕駛座猝死
快訊／謝宜容反擊！　搶勞動部停職前請辭
明天無法對戰台灣？勝騎士沒日本簽證　緊急飛回委內瑞拉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

可起降F-35B！出雲級護衛艦改裝完成　與美軍補給艦演練

美軍B-52H、海龍直升機參加巴林航空展　促成近600億軍售

「3艘航空母艦」同天駛出美軍基地！　美媒稱世上罕見

美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」將抵日　部署橫須賀基地

首次艦載戰鬥機電彈測試？　福建艦第五次海試出發

打造反無人機天羅地網　中國電科「天穹」反無體系成功出口

新型重機「印地安挑戰者」亮相　憲兵快反連人車合一操駕

全球首座無人機空戰中心　尼米茲級航母「布希號」完成海試

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

可起降F-35B！出雲級護衛艦改裝完成　與美軍補給艦演練

美軍B-52H、海龍直升機參加巴林航空展　促成近600億軍售

「3艘航空母艦」同天駛出美軍基地！　美媒稱世上罕見

美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」將抵日　部署橫須賀基地

首次艦載戰鬥機電彈測試？　福建艦第五次海試出發

打造反無人機天羅地網　中國電科「天穹」反無體系成功出口

新型重機「印地安挑戰者」亮相　憲兵快反連人車合一操駕

全球首座無人機空戰中心　尼米茲級航母「布希號」完成海試

金門轎車失控自撞路樹！女駕駛「滿臉鮮血」一度受困送醫

川普「封口費案」判決又延？　檢方同意等他做完4年總統任期

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

春陽茶事「買1送1」限時2周開跑！冬瓜茶、冬瓜檸檬一次喝

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

軍武熱門新聞

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

3艘航空母艦同天駛出美軍基地　美媒稱世上罕見

首座無人機空戰中心　航母布希號完成海試

「天穹」打造反無人機天羅地網

憲兵快反連新型重機亮相

美軍6軍機展示　促成近600億軍售

福建艦首次進行戰鬥機電彈測試

出雲級護衛艦可起降F-35B　與美軍補給艦演練

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

F-35B降落加賀號　畫面公布

造價170億！第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

台灣「魔之海峽」10萬人罹難　遺族憂歷史重演

6大軍演曝光　美日澳三國聯手

首次完整性能展示　KC-46飛馬高速衝場

更多熱門

相關新聞

F-35B降落加賀號　畫面公布

F-35B降落加賀號　畫面公布

美國與日本共同於7日宣布，完成F-35B戰機在出雲級護衛艦加賀號（かが，DDH-184）的艦上試驗，日本海上自衛隊15日公開當時降落畫面，代表著已具備成為航空母艦的功能。

日本首度確認！　俄國最先進「核潛艦」通過北海道海域

日本首度確認！　俄國最先進「核潛艦」通過北海道海域

日掃雷艦沉沒1失蹤　日美聯合訓練喊卡

日掃雷艦沉沒1失蹤　日美聯合訓練喊卡

日本掃雷艦沉船了！33歲船員下落不明

日本掃雷艦沉船了！33歲船員下落不明

即／日本海上自衛隊「掃雷艦」起火燃燒

即／日本海上自衛隊「掃雷艦」起火燃燒

關鍵字：

海上自衛隊劉易斯與克拉克級出雲級加賀號

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

王仁甫女兒18歲了！

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面