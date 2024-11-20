60歲媽媽重訓比你還強！ 兒子的愛讓她成台灣第一位腦癌健力選手

圖文／今周刊

「一個快60歲的腦癌重症病人，站在舞台上，準備舉起比她自己還要重的槓鈴，全場都安靜了下來，連主持人都喘不過氣……」張良勤回憶起媽媽參加健力比賽時的場景時說：「她舉起的那一刻，真的很為她驕傲！」

在一旁的媽媽唐玉珍也激動的表示，從沒想過老天跟她開了個大玩笑，在55歲罹患腦幹腦癌，卻反而讓她對生命有更多的體驗，甚至成為全台灣第一位腦癌健力選手。

「一個快60歲的腦癌重症病人，站在舞台上，準備舉起比她自己還要重的槓鈴，全場都安靜了下來，連主持人都喘不過氣……」張良勤回憶起媽媽參加健力比賽時的場景時說：「她舉起的那一刻，真的很為她驕傲！」

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在一旁的媽媽唐玉珍也激動的表示，從沒想過老天跟她開了個大玩笑，在55歲罹患腦幹腦癌，卻反而讓她對生命有更多的體驗，甚至成為全台灣第一位腦癌健力選手。

一次跌倒意外發現媽媽腦中未爆彈

張良勤將媽媽從床上抱起並移動到客廳，一面貼心地拿來靠枕，他坐在一旁回憶起4年前（2020年）媽媽送醫的那天，「從爸爸過世後媽媽就一肩扛起全家生計，但身體卻一天比一天差，常常喊頭痛，我們卻沒放在心上，直到她連走都走不穩，一直跌倒被送進急診室……。」

核磁共振結果顯示，在媽媽唐玉珍的腦幹上，長出了一顆達5公分的腫瘤，護理科系出身的張良勤倒抽了一口氣：「那個位置我一看就知道糟糕了。」醫生也直言，只要再晚一點發現，腫瘤破裂一切就來不及了。

坐著也會倒 孩子逼她做出選擇

唐玉珍表示手術後她才知道自己是腦癌，經歷了一場生死關頭，「真的很害怕就這樣子走掉，他們已經沒有爸爸了，我要是走了，他們就是孤兒了。」唐玉珍哽咽的說道。

但唐玉珍術後狀況依舊不樂觀，因為血壓過低，連坐起身也會支撐不住倒下去，看著整天臥病在床的媽媽，有護理及健身教練背景的張良勤突發奇想，提出想帶著媽媽練重訓的想法。

▲ 唐玉珍平日的作息依然必須依靠兒子協助。

「舉重可以讓媽媽血壓上升，緩解低血壓站不穩的問題，還能訓練全身肌肉，其實是最適合的運動。」張良勤認為，練了不一定會更好，但不練，媽媽只能永遠臥床直到死亡，所以他才想出這條很特別的復健之路。媽媽認同表示：「我不想臥床，當時我只希望能快點好起來。」

困難重重的復健之路 他們卻無法放棄

唐玉珍除了低血壓外，同時還有骨質疏鬆等問題，重訓非常辛苦，張良勤指出，過程中最辛苦的是深蹲，肌肉量不足的情況下很容易跌倒，雙膝也滿佈傷口。張良勤要工作、要顧及家中大小事，還要帶媽媽訓練，多重壓力讓他瀕臨崩潰，他說：「有時候會生氣，為什麼要把自己搞得這麼辛苦，卻根本收不到效果，可是……如果放棄了就等於放棄我媽了。」

小兒子的努力唐玉珍全看在眼哩，為了孩子一片孝心，她也要求自己不能放棄，一個禮拜最少鍛鍊五天，再加上張良勤不停地幫媽媽調整動作，唐玉珍一天比一天進步。

帶媽媽比賽 先報名再說：打敗自己的心魔！

看到媽媽重訓有進步，張良勤想帶媽媽參加比賽的想法油然而生，他決定「先報名再說」，唐玉珍一開始很震驚：「怎麼可能啊！我是病人欸！」，但在兒子不斷鼓勵下：「只要妳心態是選手，妳就是選手」為了讓兒子更有動力，也為了自我挑戰，她點頭參賽。

就這樣，一個快60歲的腦癌重症病人，站在舉重賽的舞台上，準備舉起比她自己還要重的槓鈴，全場都安靜了下來，連主持人都緊張到喘不過氣。

「當時硬舉的最後一把，本來是設定65公斤，但後來決定還是回到62.5公斤，希望能完賽…」張良勤回憶起媽媽參加健力比賽時的場景，他忍不住溼了眼眶說：「當她推舉出去的那一刻，真的為她驕傲！」

唐玉珍也難掩興奮地說：「當初那個罹癌的病懨懨的人，竟然有一天也能參加健力比賽，真的很感動。」

▲ 訓練成功就是母子二人最快樂的時刻。

人生最後一場比賽 讓我們一起瘋狂直至死亡

張良勤坦言過去兩、三年帶著媽媽征戰不同的健力比賽，直到去年（2023年）成吉思汗健力公開賽為止。

「其實家人是最容易被忽略的，過去我一直只顧著過自己的生活，直到媽媽到生病我才看見，她怎麼突然就老了。在急診室時，第一次驚覺媽媽離死亡這麼近，我真的很害怕。」他哽咽的接著說：「所以我想把握她還在的時候，帶她完成她的人生清單，我意識到，凡事如果『等』就來不及了，那就是遺憾，而留遺憾在面對死亡的時候就會特別的痛。」

張良勤說到做到，他克服了媽媽身體與行動上的不便，不但帶著媽媽一起拍婚紗、刺青，甚至還一起登上合歡山主峰，這些對媽媽而言都是人生第一次，「真的是每年都有驚喜，但我最開心的是他帶我坐飛機到越南探望孫女，因為我本來是不敢坐飛機的！」唐玉珍興奮的表示。

▲ 面對終將到來的離別，母子二人選擇一起瘋狂到死。（張良勤提供）

雖然帶媽媽追夢聽起來很浪漫，但經濟重擔也壓得張良勤幾乎喘不過氣，在自己堅持下卻一一完成，他直言這不只是為了媽媽，也是為了未來的自己，「如果媽媽有一天走了，至少我還有這些回憶，只要覺得快撐不住了，就把它拿出來看看。」張良勤語重心長的分享：「照顧生病的家人真的很累、很痛苦，我走過所以知道，希望大家不要等父母走到那一刻，才來煩惱要怎麼照顧，趁父母還健康的時候，多陪陪他們，這才是最重要的。」

經歷了這些時間，面對死亡，母子也有了共識：「不急救、坦然放手」，「因為我們已經一起完成了很多事，也付出了滿滿的陪伴，彼此都沒有遺憾。」張良勤說完，媽媽也點了點頭，兩人相視而笑。

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